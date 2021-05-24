“Слуга народу” виключила з фракції Шевченка, який захоплюється Лукашенком

Фракція "Слуга народу" вирішила виключити народного депутата Євгенія Шевченка зі свого складу й надіслала відповідний документ керівництву парламенту.

Джерело: пресслужба партії "Слуга народу" та джерело "Української правди" у фракції

Дослівно фракція: "Народний депутат України Євгеній Шевченко був виключений з фракції "Слуга Народу". Відповідне рішення ухвалено більшістю голосів.

Зібрані всі необхідні підписи. Незабаром документи будуть передані керівництву Верховної Ради для оголошення в залі".

Деталі: У фракції "Українській правді" повідомили, що голосування підписними листами щодо Шевченка було розпочато ще 2-3 тижні тому. Станом на ранок неділі не вистачало підписів для ухвалення рішення (треба 70%), "але вчора він сам посприяв активізації людей".

Тепер документи від фракції пішли до спікера Дмитра Разумкова.

Сам Шевченко прокоментував у Facebook: "Нарешті мене виключили з фракції "Слуга народу"! Ми підемо своїм шляхом. А ці соросята угроблять країну і президента остаточно".

Євгеній Шевченко 20 квітня самовільно літав до Мінська на зустріч із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком і навіть заявив, що Лукашенка більше третини українців хотіли б бачити своїм президентом.

23 травня, коли у Білорусі хитрощами посадили літак "Ryanair" і затримали опозиціонера, засновника NEXTA Романа Протасевича, Шевченко хвалив у соцмережі Лукашенка.