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“Слуга народу” виключила з фракції Шевченка, який захоплюється Лукашенком

Понеділок, 24 травня 2021, 10:03
“Слуга народу” виключила з фракції Шевченка, який захоплюється Лукашенком

Фракція "Слуга народу" вирішила виключити народного депутата Євгенія Шевченка зі свого складу й надіслала відповідний документ керівництву парламенту.

Джерело: пресслужба партії "Слуга народу" та джерело "Української правди" у фракції 

Дослівно фракція: "Народний депутат України Євгеній Шевченко був виключений з фракції "Слуга Народу". Відповідне рішення ухвалено більшістю голосів.

Зібрані всі необхідні підписи. Незабаром документи будуть передані керівництву Верховної Ради для оголошення в залі".

Деталі: У фракції "Українській правді" повідомили, що голосування підписними листами щодо Шевченка було розпочато ще 2-3 тижні тому. Станом на ранок неділі не вистачало підписів для ухвалення рішення (треба 70%), "але вчора він сам посприяв активізації людей". 

Тепер документи від фракції пішли до спікера Дмитра Разумкова.

Сам Шевченко прокоментував у Facebook: "Нарешті мене виключили з фракції "Слуга народу"! Ми підемо своїм шляхом. А ці соросята угроблять країну і президента остаточно".

Євгеній Шевченко 20 квітня самовільно літав до Мінська на зустріч із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком і навіть заявив, що Лукашенка більше третини українців хотіли б бачити своїм президентом.

23 травня, коли у Білорусі хитрощами посадили літак "Ryanair" і затримали опозиціонера, засновника NEXTA Романа Протасевича, Шевченко хвалив у соцмережі Лукашенка.

Нагадаємо: У Європі засудили вимушену посадку у Мінську літака Афіни – Вільнюс і затримання білоруського опозиціонера. Єврорада обговорить це у понеділок. У Євросоюзі не виключають посилення санкцій щодо Білорусі. 

США вимагають звільнити Протасевича і пропонують провести засідання Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) щодо Білорусі.

Авіакомпанії вже почали облітати територію Білорусі, не чекаючи офіційних рішень.

У НАТО вважають, що інцидент із примусовою посадкою літака Ryanair в Мінську вимагає міжнародного розслідування.

Україна та інші країни закликали Білорусь звільнити Протасевича. 

Протасевичу в Білорусі загрожує смертна кара шляхом розстрілу. Протасевич писав близьким, що перед вильотом з Афін його вистежував підозрілий чоловік.

Українська правда

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Теми: Слуга народуВерховна РадаБілорусьЛукашенко
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