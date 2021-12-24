ЗМІ: Японія та США розробили план операції на випадок надзвичайної ситуації на Тайвані
Збройні сили Японії та США розробили план спільної операції у разі "непередбачених обставин" на Тайвані.
Джерело: Kyodo з посиланням на неназвані джерела в японському уряді, Reuters
Деталі: Згідно з планом, Корпус морської піхоти США створить тимчасові бази на ланцюзі островів Нансей, що простягається від японських префектур Кагосіма та Окінава у бік Тайваню, на початковому етапі надзвичайної ситуації на Тайвані, і розгорне війська.
На Окінаві знаходиться основна частина військових об'єктів США в Японії.
Американські військові розгорнуть свою високомобільну артилерійську ракетну систему на тимчасовій базі, а японські збройні сили нададуть матеріально-технічну підтримку в таких сферах, як постачання боєприпасів і палива.
Умови, за яких американські військові створять тимчасову базу, - якщо японський уряд вважатиме, що конфлікт між китайськими та тайванськими збройними силами підірве мир та безпеку Японії, якщо його залишити як є, повідомили джерела.
Японія і США мають близько 40 ділянок-кандидатів уздовж ланцюга Нансей, що складається з приблизно 200 островів, зокрема безлюдних.
Kyodo пише, що таке розгортання, однак, зробило б острови метою нападу китайських збройних сил, поставивши під загрозу життя місцевих жителів. Джерела повідомили, що для реалізації цього плану в Японії будуть потрібні правові зміни.
Джерела повідомили, що Японія та Штати, ймовірно, погодяться розпочати роботу з формалізації плану операції, коли їхні глави закордонних справ та міністерства оборони зустрінуться на початку січня в рамках "два плюс два".
Передісторія:
- Тайвань протягом року або більше скаржився на неодноразові місії китайських військово-повітряних сил біля острова.
- Як повідомлялося, китайські військові посилили тиск на острів. За даними міністерства оборони острова, лише за перші п'ять днів жовтня Пекін направив до Зони ідентифікації ППО Тайваню 150 винищувачів, бомбардувальників з ядерними боєголовками, літаки тощо.
- Зокрема 5 жовтня 56 китайських бойових літаків увійшли в зону протиповітряної оборони Тайваню - це найбільше з коли-небудь зареєстрованих вторгнень ВПС Китаю.
- Штати висловили стурбованість "провокаційною військовою діяльністю" Китаю щодо Тайваню і заявили, що продовжать надавати підтримку Тайваню. Президент США Джо Байден розмовляв з президентом Китаю Сі Цзіньпіном про Тайвань і вони погодилися дотримуватися Тайванської угоди.