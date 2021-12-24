ЗМІ: Японія та США розробили план операції на випадок надзвичайної ситуації на Тайвані

Збройні сили Японії та США розробили план спільної операції у разі "непередбачених обставин" на Тайвані.

Джерело: Kyodo з посиланням на неназвані джерела в японському уряді, Reuters

Деталі: Згідно з планом, Корпус морської піхоти США створить тимчасові бази на ланцюзі островів Нансей, що простягається від японських префектур Кагосіма та Окінава у бік Тайваню, на початковому етапі надзвичайної ситуації на Тайвані, і розгорне війська.

На Окінаві знаходиться основна частина військових об'єктів США в Японії.

Американські військові розгорнуть свою високомобільну артилерійську ракетну систему на тимчасовій базі, а японські збройні сили нададуть матеріально-технічну підтримку в таких сферах, як постачання боєприпасів і палива.

Умови, за яких американські військові створять тимчасову базу, - якщо японський уряд вважатиме, що конфлікт між китайськими та тайванськими збройними силами підірве мир та безпеку Японії, якщо його залишити як є, повідомили джерела.

Японія і США мають близько 40 ділянок-кандидатів уздовж ланцюга Нансей, що складається з приблизно 200 островів, зокрема безлюдних.

Kyodo пише, що таке розгортання, однак, зробило б острови метою нападу китайських збройних сил, поставивши під загрозу життя місцевих жителів. Джерела повідомили, що для реалізації цього плану в Японії будуть потрібні правові зміни.

Джерела повідомили, що Японія та Штати, ймовірно, погодяться розпочати роботу з формалізації плану операції, коли їхні глави закордонних справ та міністерства оборони зустрінуться на початку січня в рамках "два плюс два".

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