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ЗМІ: Японія та США розробили план операції на випадок надзвичайної ситуації на Тайвані

Четвер, 23 грудня 2021, 23:55
ЗМІ: Японія та США розробили план операції на випадок надзвичайної ситуації на Тайвані
ФОТО: GETTY IMAGES

Збройні сили Японії та США розробили план спільної операції  у разі "непередбачених обставин" на Тайвані.

Джерело: Kyodo з посиланням на неназвані джерела в японському уряді, Reuters

Деталі: Згідно з планом, Корпус морської піхоти США створить тимчасові бази на ланцюзі островів Нансей, що простягається від японських префектур Кагосіма та Окінава у бік Тайваню, на початковому етапі надзвичайної ситуації на Тайвані, і розгорне війська.

На Окінаві знаходиться основна частина військових об'єктів США в Японії.

Американські військові розгорнуть свою високомобільну артилерійську ракетну систему на тимчасовій базі, а японські збройні сили нададуть матеріально-технічну підтримку в таких сферах, як постачання боєприпасів і палива.

Умови, за яких американські військові створять тимчасову базу, - якщо японський уряд вважатиме, що конфлікт між китайськими та тайванськими збройними силами підірве мир та безпеку Японії, якщо його залишити як є, повідомили джерела.

Японія і США мають близько 40 ділянок-кандидатів уздовж ланцюга Нансей, що складається з приблизно 200 островів, зокрема безлюдних.

Kyodo пише, що таке розгортання, однак, зробило б острови метою нападу китайських збройних сил, поставивши під загрозу життя місцевих жителів. Джерела повідомили, що для реалізації цього плану в Японії будуть потрібні правові зміни.

Джерела повідомили, що Японія та Штати, ймовірно, погодяться розпочати роботу з формалізації плану операції, коли їхні глави закордонних справ та міністерства оборони зустрінуться на початку січня в рамках "два плюс два".

Передісторія:

  • Тайвань протягом року або більше скаржився на неодноразові місії китайських військово-повітряних сил біля острова.
  • Як повідомлялося, китайські військові посилили тиск на острів. За даними міністерства оборони острова, лише за перші п'ять днів жовтня Пекін направив до Зони ідентифікації ППО Тайваню 150 винищувачів, бомбардувальників з ядерними боєголовками, літаки тощо.
  • Зокрема 5 жовтня 56 китайських бойових літаків увійшли в зону протиповітряної оборони Тайваню - це найбільше з коли-небудь зареєстрованих вторгнень ВПС Китаю.
  • Штати висловили стурбованість "провокаційною військовою діяльністю" Китаю щодо Тайваню і заявили, що продовжать надавати підтримку Тайваню. Президент США Джо Байден розмовляв з президентом Китаю Сі Цзіньпіном про Тайвань і вони погодилися дотримуватися Тайванської угоди.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАЯпонія
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