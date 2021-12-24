СМИ: Япония и США разработали план операции на случай чрезвычайной ситуации на Тайване
Вооруженные силы Японии и США разработали план совместной операции в случае "непредвиденных обстоятельств" на Тайване.
Источник: Kyodo со ссылкой на неназванные источники в японском правительстве, Reuters
Детали: Согласно плану, Корпус морской пехоты США создаст временные базы на цепи островов Нансей, простирающейся от японских префектур Кагосима и Окинава в сторону Тайваня, на начальном этапе чрезвычайной ситуации на Тайване, и развернет войска.
На Окинаве находится основная часть военных объектов США в Японии.
Американские военные развернут свою высокомобильную артиллерийскую ракетную систему на временной базе, а японские вооруженные силы окажут материально-техническую поддержку в таких сферах, как поставки боеприпасов и топлива.
Условия, при которых американские военные создадут временную базу - если японское правительство сочтет, что конфликт между китайскими и тайваньскими вооруженными силами подорвет мир и безопасность Японии, если его оставить как есть, сообщили источники.
У Японии и США есть около 40 участков-кандидатов вдоль цепи Нансей, состоящей из примерно 200 островов, в том числе безлюдных.
Kyodo пишет, что такое развертывание, однако, сделало бы острова целью нападения китайских вооруженных сил, поставив под угрозу жизнь местных жителей. Источники сообщили, что для реализации этого плана в Японии потребуются правовые изменения.
Источники сообщили, что Япония и Штаты, вероятно, согласятся начать работу по формализации плана операции, когда их главы иностранных дел и министерства обороны встретятся в начале января в рамках "два плюс два".
Предыстория:
- Тайвань в течение года или более жаловался на неоднократные миссии китайских военно-воздушных сил на острове.
- Как сообщалось, китайские военные усилили давление на остров. По данным министерства обороны острова, только за первые пять дней октября Пекин направил в Зону идентификации ПВО Тайваня 150 истребителей, бомбардировщиков с ядерными боеголовками, самолеты и т.д.
- В частности 5 октября 56 китайских боевых самолетов вошли в зону противовоздушной обороны Тайваня - это самое большое из когда-либо зарегистрированных вторжений ВВС Китая.
- Штаты выразили обеспокоенность "провокационной военной деятельностью" Китая в отношении Тайваня и заявили, что продолжат оказывать поддержку Тайваню. Президент США Джо Байден разговаривал с президентом Китая Си Цзиньпином о Тайване и они согласились придерживаться Тайваньского соглашения.