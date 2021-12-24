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Японія не відправлятиме чиновників на Олімпіаду в Китаї — ЗМІ

П'ятниця, 24 грудня 2021, 02:54
ФОТО: GETTY IMAGES

Уряд Японії вирішив не відправляти посадовців на  Олімпійські ігри в Пекіні.

Джерело: NHK, Reuters

Деталі: Японія оголосить про це рішення 24 грудня.

Як повідомляється, рішення пов’язане з проблемами з правами людини в Китаї.

Прем'єр-міністр Фуміо Кісіда заявив цього місяця, що не планує відвідувати Ігри.

Як пише Reuters, це питання ілюструє делікатну позицію Токіо як близького союзника Штатів.

Оновлено. Японські урядовці заявляють, що не планують посилати на Олімпіаду жодного члена Кабінету міністрів. Однак планується, що на Олімпіаду поїдуть троє неурядових делегатів. Це голова оргкомітету Олімпіади в Токіо Хасімото Сейко, голова Олімпійського комітету Японії Ямашіта Ясухіро та голова Паралімпійського комітету Японії Морі Кадзуюкі.

Передісторія:

  • 6 грудня Сполучені Штати заявили, що їхні урядовці бойкотуватимуть Олімпійські ігри в Пекіні через злочини щодо прав людини в Китаї.
  • Китай заявив, що США "заплатять ціну" за своє рішення, і попередив про "рішучі контрзаходи" у відповідь.
  • До бойкоту приєдналися Австралія та Британія.

Теми: ЯпоніяОлімпіадаКитай


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