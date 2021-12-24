Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Японія не відправлятиме чиновників на Олімпіаду в Китаї — ЗМІ

П'ятниця, 24 грудня 2021, 01:54
Японія не відправлятиме чиновників на Олімпіаду в Китаї — ЗМІ
ФОТО: GETTY IMAGES

Уряд Японії вирішив не відправляти посадовців на  Олімпійські ігри в Пекіні.

Джерело: NHK, Reuters

Деталі: Японія оголосить про це рішення 24 грудня.

Як повідомляється, рішення пов’язане з проблемами з правами людини в Китаї.

Прем'єр-міністр Фуміо Кісіда заявив цього місяця, що не планує відвідувати Ігри.

Як пише Reuters, це питання ілюструє делікатну позицію Токіо як близького союзника Штатів.

Оновлено. Японські урядовці заявляють, що не планують посилати на Олімпіаду жодного члена Кабінету міністрів. Однак планується, що на Олімпіаду поїдуть троє неурядових делегатів. Це голова оргкомітету Олімпіади в Токіо Хасімото Сейко, голова Олімпійського комітету Японії Ямашіта Ясухіро та голова Паралімпійського комітету Японії Морі Кадзуюкі.

Передісторія:

  • 6 грудня Сполучені Штати заявили, що їхні урядовці бойкотуватимуть Олімпійські ігри в Пекіні через злочини щодо прав людини в Китаї.
  • Китай заявив, що США "заплатять ціну" за своє рішення, і попередив про "рішучі контрзаходи" у відповідь.
  • До бойкоту приєдналися Австралія та Британія.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЯпоніяОлімпіадаКитай
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Японія
Японія веде переговори про артилерійські снаряди для України – WSJ
У Лаврова пригрозили Японії "серйозними наслідками" через надання зброї Україні
Зеленський поговорив із прем’єром Японії, той пообіцяв допомогу
Останні новини
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
Усі новини...
Реклама: