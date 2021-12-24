Япония не будет отправлять чиновников на Олимпиаду в Китае — СМИ
Пятница, 24 декабря 2021, 01:54
Правительство Японии решило не отправлять чиновников на Олимпийские игры в Пекине.
Детали: Япония объявит об этом решении 24 декабря.
Как сообщается, решение связано с проблемами прав человека в Китае.
Премьер-министр Фумио Кисида заявил, что не планирует посещать Игры.
Как пишет Reuters, этот вопрос иллюстрирует деликатную позицию Токио как близкого союзника Штатов.
Обновлено. Японские чиновники заявляют, что не намерены посылать на Олимпиаду ни одного члена Кабинета министров. Однако планируется, что на Олимпиаду поедут три неправительственных делегата. Это глава оргкомитета Олимпиады в Токио Хасимото Сейко, глава Олимпийского комитета Японии Ямашита Ясухиро и глава Паралимпийского комитета Японии Мори Кадзуюки.
Предыстория:
- 6 декабря Соединенные Штаты заявили, что их чиновники будут бойкотировать Олимпийские игры в Пекине из-за преступлений в отношении прав человека в Китае.
- Китай заявил, что США "заплатят цену" за свое решение, и предупредил о "решительных контрмерах" в ответ.
- К бойкоту присоединились Австралия и Великобритания.