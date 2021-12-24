Япония не будет отправлять чиновников на Олимпиаду в Китае — СМИ

Правительство Японии решило не отправлять чиновников на Олимпийские игры в Пекине.

Источник: NHK, Reuters

Детали: Япония объявит об этом решении 24 декабря.

Как сообщается, решение связано с проблемами прав человека в Китае.

Премьер-министр Фумио Кисида заявил, что не планирует посещать Игры.

Как пишет Reuters, этот вопрос иллюстрирует деликатную позицию Токио как близкого союзника Штатов.

Обновлено. Японские чиновники заявляют, что не намерены посылать на Олимпиаду ни одного члена Кабинета министров. Однако планируется, что на Олимпиаду поедут три неправительственных делегата. Это глава оргкомитета Олимпиады в Токио Хасимото Сейко, глава Олимпийского комитета Японии Ямашита Ясухиро и глава Паралимпийского комитета Японии Мори Кадзуюки.

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