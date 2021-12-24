У громадському транспорті Києва стався збій: неможливо купити квитки
П'ятниця, 24 грудня 2021, 11:24
Через технічні причини у громадському транспорті Києва можливі збої при купівлі квитків.
Джерело: пресслужба столичного метрополітену
Дослівно: "Наразі можна скористатися лише квитками, що вже були придбані та оплатити проїзд банківською карткою безпосередньо на турнікеті.
Фахівці КП "ГІОЦ" вже докладають максимум зусиль, щоб усунути причини збою".
Деталі: Про відновлення роботи повідомлять пізніше.
Українська правда