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У громадському транспорті Києва стався збій: неможливо купити квитки

П'ятниця, 24 грудня 2021, 11:24
У громадському транспорті Києва стався збій: неможливо купити квитки

Через технічні причини у громадському транспорті Києва можливі збої при купівлі квитків.

Джерело: пресслужба столичного метрополітену

Дослівно: "Наразі можна скористатися лише квитками, що вже були придбані та оплатити проїзд банківською карткою безпосередньо на турнікеті.

Фахівці КП "ГІОЦ" вже докладають максимум зусиль, щоб усунути причини збою".

Деталі: Про відновлення роботи повідомлять пізніше.

Українська правда

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Теми: транспортКива
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