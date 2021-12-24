В общественном транспорте Киева произошел сбой: невозможно купить билеты
Пятница, 24 декабря 2021, 12:24
По техническим причинам в общественном транспорте Киева возможны сбои при покупке билетов.
Источник: пресс-служба столичного метрополитена
Дословно: "Пока можно воспользоваться только билетами, которые уже были приобретены и оплатить проезд банковской картой непосредственно на турникете.
Специалисты КП "ГИОЦ" уже прилагают максимум усилий, чтобы устранить причины сбоя".
Детали: О возобновлении работы сообщат позже.
Украинская правда