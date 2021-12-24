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В общественном транспорте Киева произошел сбой: невозможно купить билеты

Пятница, 24 декабря 2021, 12:24

По техническим причинам в общественном транспорте Киева возможны сбои при покупке билетов.

Источник: пресс-служба столичного метрополитена

Дословно: "Пока можно воспользоваться только билетами, которые уже были приобретены и оплатить проезд банковской картой непосредственно на турникете.

Специалисты КП "ГИОЦ" уже прилагают максимум усилий, чтобы устранить причины сбоя".

Детали: О возобновлении работы сообщат позже.

Украинская правда
Темы: транспортКива
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