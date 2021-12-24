"Укрзалізниця" запрошує на відкриття "вкраденої" ялинки на київському вокзалі

Новорічна ялинка на київському вокзалі. Скриншот відео з телеграм-каналу "Укрзалізниці"

"Укрзалізниця" анонсувала офіційне відкриття новорічної ялинки в Центральному залізничному вокзалі Києва, через яку правоохоронці почали розслідування про розкрадання коштів.

Джерело: telegram-канал "Укрзалізниці"

Дослівно: "Головну ялинку на Центральному вокзалі змонтовано! Приходьте, дивіться і не кажіть, що не бачили".

Деталі: У пресслужбі додали, що відкриття планують розпочати о 18 годині.

Церемонія почнеться з виступу інструментального ансамблю "Рідні співи" Національної філармонії України.

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