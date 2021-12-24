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"Укрзалізниця" запрошує на відкриття "вкраденої" ялинки на київському вокзалі

П'ятниця, 24 грудня 2021, 14:55
Укрзалізниця запрошує на відкриття вкраденої ялинки на київському вокзалі
Новорічна ялинка на київському вокзалі. Скриншот відео з телеграм-каналу "Укрзалізниці"

"Укрзалізниця" анонсувала офіційне відкриття новорічної ялинки в Центральному залізничному вокзалі Києва, через яку правоохоронці почали розслідування про розкрадання коштів.

Джерело: telegram-канал "Укрзалізниці"

Дослівно: "Головну ялинку на Центральному вокзалі змонтовано! Приходьте, дивіться і не кажіть, що не бачили".

Деталі: У пресслужбі додали, що відкриття планують розпочати о 18 годині. 

Церемонія почнеться з виступу інструментального ансамблю "Рідні співи" Національної філармонії України.

Передісторія:

  • Правоохоронці запідозрили розтрату коштів посадовцями "Укрзалізниці" на встановленні й прикрашанні новорічної ялинки на Центральному вокзалі Києва. Ялинка мала бути встановлена до 17 грудня, але станом на 23 грудня у вестибюлі вокзалу її не було.
  • Увечері 24 грудня, після розголосу в медіа про кримінальне провадження, "Укрзалізниця" прозвітувала про початок монтувальних робіт з новорічної ялинки, додавши, що "зради немає".
  • У прокуратурі в коментарі "Українській правді" пояснили, що розслідування довкола розтрати коштів триває. За версією слідства, "Укрзалізниця" придбала ялинку за вдвічі вищою ціною, ніж пропонує український виробник. До того ж, у фойє та вестибюлях вокзалу не виконані решта робіт з прикрашення й підготовки вокзалу до різдвяних свят. Загалом, можливу суму розтрати оцінюють у 4,3 мільйони гривень.

Українська правда

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