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"Укрзализныця" приглашает на открытие "пропавшей" елки на киевском вокзале

Пятница, 24 декабря 2021, 15:55
Новогодняя ёлка на киевском вокзале. Скриншот видео из телеграм-канала "Укразализныци"

"Укрзализныця" анонсировала официальное открытие новогодней елки в Центральном железнодорожном вокзале Киева, из-за которой правоохранители начали расследование о хищении средств. 

Источник: telegram-канал "Укрзализныци"

Дословно: "Главная елка на Центральном вокзале смонтирована! Приходите, смотрите и не говорите, что не видели".

Детали: В пресс-службе добавили, что открытие планируют начать в 18 часов.

Церемония начнется с выступления инструментального ансамбля "Рідні співи" Национальной филармонии Украины.

Предыстория: 

  • Правоохранители заподозрили растрату средств должностными лицами "Укрзализныци" на установке и украшении новогодней елки на Центральном вокзале Киева. Елка должна была быть установлена ​​до 17 декабря, но по состоянию на 23 декабря в вестибюле вокзала ее не было.
  • Вечером 24 декабря, после огласки в медиа об уголовном производстве, "Укрзализныця" заявила о начале монтажных работ с новогодней елки, добавив, что "зрады нет".
  • В прокуратуре в комментарии "Украинской правде" объяснили, что расследование вокруг растраты средств продолжается. По версии следствия, "Укрзализныця" приобрела елку по цене вдвое большей, чем предлагает украинский производитель. К тому же, в фойе и вестибюлях вокзала не выполнены все остальные работы по украшению и подготовке вокзала к рождественским праздникам. В целом возможную сумму растраты оценивают в 4,3 миллиона гривен.

Украинская правда
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