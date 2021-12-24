"Укрзализныця" приглашает на открытие "пропавшей" елки на киевском вокзале

Новогодняя ёлка на киевском вокзале. Скриншот видео из телеграм-канала "Укразализныци"

"Укрзализныця" анонсировала официальное открытие новогодней елки в Центральном железнодорожном вокзале Киева, из-за которой правоохранители начали расследование о хищении средств.

Источник: telegram-канал "Укрзализныци"

Дословно: "Главная елка на Центральном вокзале смонтирована! Приходите, смотрите и не говорите, что не видели".

Детали: В пресс-службе добавили, что открытие планируют начать в 18 часов.

Церемония начнется с выступления инструментального ансамбля "Рідні співи" Национальной филармонии Украины.

Предыстория: