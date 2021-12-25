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Штаб: Український військовий отримав поранення

Субота, 25 грудня 2021, 06:27
Штаб: Український військовий отримав поранення
ФОТО: GETTY IMAGES

24 грудня був поранений український військовий.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Воїн перебуває в лікарні, стан його здоров’я – середньої тяжкості.

Оновлено: Спершу повідомлялося, що воїн дістав поранення внаслідок дій окупантів на Донбасі. Пізніше пресцентр ООС повідомив, що зазначений у ранковому зведенні військовослужбовець Національної гвардії України отримав поранення, не пов’язане з виконанням завдань на лінії зіткнення, перебуваючи за 18 кілометрів від неї. За цим фактом проводять службове розслідування.

Минулої доби  з боку російсько-окупаційних військ було 5 порушень режиму припинення вогню, два з них – з забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Зокрема в напрямку Новозванівки  бойовики  вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, поблизу Мар’їнки – з мінометів калібру 120 мм, у бік Катеринівки - з підствольних та автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Неподалік Новолуганського окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині пролетів ворожий безпілотник, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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