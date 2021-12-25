Штаб: Украинский военный получил ранение

24 декабря был ранен украинский военный.

Источник: штаб ООС

Детали: Воин находится в больнице, состояние его здоровья – средней тяжести.

Обновлено: Сначала сообщалось, что воин получил ранение в результате действий оккупантов на Донбассе. Позже прессцентр ООС сообщил, что указанный в утренней сводке военнослужащий Национальной гвардии Украины получил ранение, не связанное с выполнением задач на линии столкновения, находясь в 18 километрах от нее. По этому факту проводится служебное расследование.

За прошедшие сутки со стороны российско-оккупационных войск было 5 нарушений режима прекращения огня, два из них – из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В частности в направлении Новозвановки боевики вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, вблизи Марьинки – из минометов калибра 120 мм, в сторону Катериновки – из подствольных и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Недалеко от Новолуганского оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине пролетел вражеский беспилотник, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Украинские защитники открывали ответный огонь.