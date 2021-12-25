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Сообщение о ранении воина содержало ошибку – штаб

Суббота, 25 декабря 2021, 13:21
Сообщение о ранении воина содержало ошибку – штаб

Ранение украинского военного, о котором сообщалось в утренней сводке пресс-центра ООС, не связано с выполнением задач на линии столкновения.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "Информация, изложенная в утренней сводке по состоянию на 7:00 за 25 декабря 2021 года, содержит ошибку и нуждается в уточнении.

Дополнительно сообщаем, что указанный в утренней сводке военнослужащий Национальной гвардии Украины получил ранение, не связанное с выполнением задач на линии столкновения, находясь в 18 километрах от нее".

Детали: В штабе отметили, что по данному факту начато служебное расследование. Обстоятельства происшествия выясняются.

Что предшествовало: В утренней сводке за 25 декабря сообщалось, что на Донбассе 24 декабря из-за действий оккупантов был ранен украинский военный.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе
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