Путін хоче знищити Україну – Данілов

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що серйозного ризику широкомасштабного вторгнення Росії наразі немає, але визнає, що незмінною метою Володимира Путіна є знищення України.

Джерело: DW з посиланням на інтерв'ю Данілова агенції AFP

Деталі: За оцінками офіційного Києва, з жовтня кількість російських військ на кордоні України зросла з 93 до 104 тисяч. За словами секретаря РНБО, це не є великим збільшенням.

Данілов визнав, що українська влада не хоче "лякати людей" розмовами про війну, оскільки це дестабілізує ситуацію всередині країни, що може зіграти на руку Путіну.

Водночас він наголосив, що Путін хоче знищити Україну.

Пряма мова: "Чи вдасться йому? Ні. Наші громадяни захищатимуть нашу країну.

Вони (вороги - УП) хочуть розірвати нашу країну, щоб вона перестала існувати в її нинішніх межах".

Деталі: Як зазначив Данілов, на даний момент у прагненні дестабілізувати Україну зсередини Кремль вдається до кібератак і поглиблення енергетичної кризи. Саме дестабілізація є головною ціллю Путіна, вважає Данілов. І лише тоді, коли цього зробити не вдасться, президент РФ може прийняти рішення про наступ.

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