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Путин хочет уничтожить Украину – Данилов

Суббота, 25 декабря 2021, 19:18
Президент России Владимир Путин, фото getty images

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов считает, что серьезного риска широкомасштабного вторжения России нет, но признает, что неизменной целью Владимира Путина является уничтожение Украины.

Источник: DW со ссылкой на интервью Данилова агентству AFP

Детали: По оценкам официального Киева, с октября количество российских войск на границе Украины выросло с 93 до 104 тысяч. По словам секретаря СНБО, это не является большим увеличением.

Данилов признал, что украинские власти не хотят "пугать людей" разговорами о войне, поскольку это дестабилизирует ситуацию внутри страны, что может сыграть на руку Путину.

В то же время он подчеркнул, что Путин хочет уничтожить Украину.

Прямая речь: "Удастся ли ему? Нет. Наши граждане будут защищать нашу страну.

Они (враги – УП) хотят разорвать нашу страну, чтобы она перестала существовать в ее нынешних пределах".

Детали: Как отметил Данилов, на данный момент в стремлении дестабилизировать Украину изнутри Кремль прибегает к кибератакам и углублению энергетического кризиса. Именно дестабилизация является главной целью Путина, считает Данилов. И только тогда, когда этого сделать не удастся, президент РФ может принять решение о наступлении.

Напомним:

  • Белый дом "подталкивает" европейских партнеров подготовить пакет жестких санкций против России в случае полномасштабного наступления. 16 декабря Европарламент принял резолюцию, в которой предлагают отключить Россию от всемирной сети банковских платежей SWIFT в случае полномасштабной агрессии.
  • Около половины украинцев считают реальной угрозу вторжения России на территорию Украины.

Темы: ПутинвойнаСНБОДаниловРосcия
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