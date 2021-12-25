Путин хочет уничтожить Украину – Данилов

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов считает, что серьезного риска широкомасштабного вторжения России нет, но признает, что неизменной целью Владимира Путина является уничтожение Украины.

Источник: DW со ссылкой на интервью Данилова агентству AFP

Детали: По оценкам официального Киева, с октября количество российских войск на границе Украины выросло с 93 до 104 тысяч. По словам секретаря СНБО, это не является большим увеличением.

Данилов признал, что украинские власти не хотят "пугать людей" разговорами о войне, поскольку это дестабилизирует ситуацию внутри страны, что может сыграть на руку Путину.

В то же время он подчеркнул, что Путин хочет уничтожить Украину.

Прямая речь: "Удастся ли ему? Нет. Наши граждане будут защищать нашу страну.

Они (враги – УП) хотят разорвать нашу страну, чтобы она перестала существовать в ее нынешних пределах".

Детали: Как отметил Данилов, на данный момент в стремлении дестабилизировать Украину изнутри Кремль прибегает к кибератакам и углублению энергетического кризиса. Именно дестабилизация является главной целью Путина, считает Данилов. И только тогда, когда этого сделать не удастся, президент РФ может принять решение о наступлении.

Напомним: