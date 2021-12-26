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Путін сказав, що робитиме, якщо США та НАТО не виконають вимог РФ

Неділя, 26 грудня 2021, 09:58
Путін сказав, що робитиме, якщо США та НАТО не виконають вимог РФ
Владімір Путін, фото AFP/Getty Images

Президент Росії Владімір Путін попередив Захід, що реакція Москви на розширення НАТО "може бути різною".

Джерело: РИА Новости, ТАСС

Деталі: Росія вимагає від Сполучених Штатів й НАТО гарантій, що до Альянсу не вступить Україна та низка інших країн – 17 грудня МЗС РФ оприлюднило "проєкти договорів" про фактично розподіл сфер впливу в Європі, які Москва хоче підписати з НАТО та Вашингтоном.

У Білому домі на це відповіли, що США не розпочнуть консультації з Кремлем без європейських союзників та партнерів. При цьому в НАТО заявили, що розглядають можливість діалогу з РФ щодо цього питання, але з урахуванням позиції України.

26 грудня російські медіа опублікували позицію Путіна. Він заявив, що у разі відмови США та НАТО надати так звані "гарантії безпеки", відповідь РФ "може бути різною".

Президент РФ додав, що реакція Москви залежатиме "від рекомендацій військових експертів".

При цьому Путін досі розраховує, що Росія і США "зможуть досягти юридично закріпленого переговорного результату".

Пряма мова Путіна: "Росія запропонувала гарантії безпеки не для того, щоб щось припинити, а щоб досягти дипломатичного результату, будемо прагнути цього".

Нагадаємо:

  • Нові супутникові знімки показують, що Росія продовжує нарощувати свої сили в анексованому Криму та поблизу України.
  • Видання The Washington Post припустило, що атака РФ на Україну може початися з Азовського моря.
  • У НАТО готові провести зустріч з росіянами 12 січня, Альянс контактує з Росією з цього приводу.

Знати більше: Путін на всю голову. Чому російський ультиматум НАТО є доброю новиною для України

"Українська правда" в Threads

Теми: ПутінНАТОСШАУкраїна
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