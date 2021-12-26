Путин сказал, что будет делать, если США и НАТО не выполнят требования РФ

Президент России Владимир Путин предупредил Запад, что реакция Москвы на расширение НАТО "может быть самой разной".

Источник: РИА Новости, ТАСС

Детали: Россия упорно требует от Соединенных Штатов и НАТО гарантий, что в Альянс не вступит Украина и ряд других стран – 17 декабря МИД РФ обнародовал "проекты договоров" о фактически распределении сфер влияния в Европе, которые Москва хочет подписать с НАТО и Вашингтоном.

В Белом доме на это ответили, что США не начнут консультации с Кремлем без европейских союзников и партнеров. При этом в НАТО заявили, что рассматривают возможность диалога с РФ по этому вопросу, но с учетом позиции Украины.

26 декабря российские медиа опубликовали позицию Путина. Он заявил, что в случае отказа США и НАТО дать так называемые "гарантии безопасности", ответ РФ "может быть самым разным".

Президент РФ добавил, что реакция Москвы будет зависеть "от рекомендаций военных экспертов"

При этом Путин все же рассчитывает, что Россия и США "смогут достичь юридически закрепленного переговорного результата".

Прямая речь: "Россия предложила гарантии безопасности не для того, чтобы что-то прекратить, а чтобы достичь дипломатического результата, будем стремиться к этому".

Напомним:

Новые спутниковые снимки показывают, что Россия продолжает наращивать свои силы в захваченном Крыму и вблизи Украины.

Издание The Washington Post предположило, что атака РФ на Украину может начаться с Азовского моря.

В НАТО готовы провести встречу с россиянами 12 января, Альянс контактирует с Москвой по этому поводу.

Знать больше: Путин на всю голову. Почему российский ультиматум НАТО является хорошей новостью для Украины