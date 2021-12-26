Вагітним і жінкам з малими дітьми теж потрібно стати на військовий облік – Міноборони

У Міноборони пояснили, що вагітним і жінкам із малолітніми дітьми також потрібно стати на військовий облік, якщо вони є представницями певних професій.

Джерело: пояснення Міноборони, опубліковане Головним управлінням розвідки у Facebook

Дослівно: "Вагітні жінки та/або з малолітніми дітьми теж беруться на військовий облік. Як і у випадку чоловіків, у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки для жінок враховуватиметься стан здоров’я людини та її сімейні обставини".

Деталі: У Міноборони знову наголосили, що взяття на військовий облік – це не призов на службу.

"На життя українок ці законодавчі зміни зараз не вплинуть, а до кінця 2022 року може постати необхідність стати на облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання. Протягом 2022 року не варто очікувати якихось проблем. У подальшому за ухилення від військового обліку, як і для чоловіків, після попередження з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, передбачено штрафи", - йдеться у роз’ясненні.

Жінки, що перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. У мирний час жінки можуть бути призвані на військову службу та службу у військовому резерві тільки у добровільному порядку (за контрактом).

Також зазначається, що при зміні професії жінкам потрібно буде інформувати територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Що передувало: Раніше Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний пояснив, що в нових правилах щодо військового обліку жінок не йдеться про призов чи обов’язкову мобілізацію.

Він також повідомив, що влада планує ввести перехідну норму про те, що жінки будуть проходити збори (навчання) винятково за бажанням.

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