Беременным и женщинам с малыми детьми тоже нужно встать на военный учет – Минобороны
В Минобороны объяснили, что беременным и женщинам с малолетними детьми также нужно стать на военный учет, если они являются представительницами определенных профессий.
Источник: разъяснение Минобороны, опубликованное Главным управлением разведки в Facebook
Дословно: Беременные женщины и/или с малолетними детьми тоже берутся на военный учет. Как и в случае мужчин, в территориальном центре комплектования и социальной поддержки для женщин будет учитываться состояние здоровья человека и его семейные обстоятельства".
Детали: В Минобороны снова подчеркнули, что взятие на военный учет – это не призыв на службу.
"На жизнь украинок эти законодательные изменения сейчас не повлияют, а до конца 2022 может возникнуть необходимость стать на учет в территориальном центре комплектования и социальной поддержки по месту жительства. В течение 2022 года не стоит ожидать каких-либо проблем. В дальнейшем за уклонение от военного учета, как и для мужчин, после предупреждения из территориальных центров комплектования и социальной поддержки предусмотрены штрафы", - говорится в разъяснении.
Женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время. В мирное время женщины могут быть призваны на военную службу и в военном резерве только в добровольном порядке (по контракту).
Также отмечается, что при смене профессии женщинам придется информировать территориальный центр комплектования и социальной поддержки.
Что предшествовало: Ранее Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный пояснил, что в новых правилах по военному учету женщин речь не идет о призыве или обязательной мобилизации.
Он также сообщил, что власти планируют ввести переходную норму о том, что женщины будут проходить сборы (учения) исключительно по желанию.
Предыстория:
- 11 октября Минобороны издало приказ №313, который перечисляет чуть больше 100 профессий, родственных соответствующим военным -учетным специальностям, и обязывает женщин этих профессий встать на учет военнообязанных.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорит, что этот приказ возник, чтобы сосчитать женщин, которых можно использовать для защиты государства.
- В Министерстве обороны предоставили разъяснения касательно процедуры постановки на военный учет украинских женщин.