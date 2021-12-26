Беременным и женщинам с малыми детьми тоже нужно встать на военный учет – Минобороны

В Минобороны объяснили, что беременным и женщинам с малолетними детьми также нужно стать на военный учет, если они являются представительницами определенных профессий.

Источник: разъяснение Минобороны, опубликованное Главным управлением разведки в Facebook

Дословно: Беременные женщины и/или с малолетними детьми тоже берутся на военный учет. Как и в случае мужчин, в территориальном центре комплектования и социальной поддержки для женщин будет учитываться состояние здоровья человека и его семейные обстоятельства".

Детали: В Минобороны снова подчеркнули, что взятие на военный учет – это не призыв на службу.

"На жизнь украинок эти законодательные изменения сейчас не повлияют, а до конца 2022 может возникнуть необходимость стать на учет в территориальном центре комплектования и социальной поддержки по месту жительства. В течение 2022 года не стоит ожидать каких-либо проблем. В дальнейшем за уклонение от военного учета, как и для мужчин, после предупреждения из территориальных центров комплектования и социальной поддержки предусмотрены штрафы", - говорится в разъяснении.

Женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время. В мирное время женщины могут быть призваны на военную службу и в военном резерве только в добровольном порядке (по контракту).

Также отмечается, что при смене профессии женщинам придется информировать территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Что предшествовало: Ранее Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный пояснил, что в новых правилах по военному учету женщин речь не идет о призыве или обязательной мобилизации.

Он также сообщил, что власти планируют ввести переходную норму о том, что женщины будут проходить сборы (учения) исключительно по желанию.

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