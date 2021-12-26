Глава Єврокомісії: санкції проти РФ на випадок вторгнення в Україну готові

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що масштабні санкції на випадок подальшої агресії Росії щодо України вже підготовлені.

Джерело: Урсула фон дер Ляєн в інтерв'ю Le Journal du Dimanche

Пряма мова: "…Будь-яка подальша агресія проти України підлягатиме санкціям із величезними наслідками. Вони вже готові.

Європейські країни єдині й діють узгоджено з США і НАТО. Ми хочемо добрих відносин із Росією, але це залежить від її дій. Вона має припинити свої провокації".

Деталі: Відповідаючи на запитання, чи не заморозить діалог між Росією та США процес інтеграції України з НАТО та ЄС і чи це не торкнеться також інших країн, таких як Вірменія чи Грузія, глава Єврокомісії сказала: "Ми глибоко поважаємо суверенітет цих країн, а також їхню територіальну цілісність та їхню здатність вирішувати свою долю. Я знаю, що Сполучені Штати також поділяють ці принципи. Таким чином, український народ має вирішувати своє майбутнє".

За її словами, підтримка ЄС проявляється в угодах про асоціацію та вільну торгівлю, які "необхідно вивчити та поглибити", щоб торгівля товарами та послугами була більш прибутковою для України, а також для Грузії та Молдови.

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