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Глава Єврокомісії: санкції проти РФ на випадок вторгнення в Україну готові

Неділя, 26 грудня 2021, 18:47
Глава Єврокомісії: санкції проти РФ на випадок вторгнення в Україну готові
AFP via Getty Images

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що масштабні санкції на випадок подальшої агресії Росії щодо України вже підготовлені.

Джерело: Урсула фон дер Ляєн в інтерв'ю Le Journal du Dimanche

Пряма мова: "…Будь-яка подальша агресія проти України підлягатиме санкціям із величезними наслідками. Вони вже готові.

Європейські країни єдині й діють узгоджено з США і НАТО. Ми хочемо добрих відносин із Росією, але це залежить від її дій. Вона має припинити свої провокації".

Деталі: Відповідаючи на запитання, чи не заморозить діалог між Росією та США процес інтеграції України з НАТО та ЄС і чи це не торкнеться також інших країн, таких як Вірменія чи Грузія, глава Єврокомісії сказала: "Ми глибоко поважаємо суверенітет цих країн, а також їхню територіальну цілісність та їхню здатність вирішувати свою долю. Я знаю, що Сполучені Штати також поділяють ці принципи. Таким чином, український народ має вирішувати своє майбутнє".

За її словами, підтримка ЄС проявляється в угодах про асоціацію та вільну торгівлю, які "необхідно вивчити та поглибити", щоб торгівля товарами та послугами була більш прибутковою для України, а також для Грузії та Молдови.

Передісторія:

  • За даними супутникових знімків у розпорядженні американського телеканалу CNN, Росія продовжує нарощувати військову присутність на українських кордонах.
  • 19 грудня британський міністр оборони Бен Воллес сказав, що "навряд чи" західні країни надішлють війська на допомогу Україні, "щоб кинути виклик Росії".
  • 17 грудня видання Bloomberg повідомило, що Білий дім "підштовхує" європейських партнерів підготувати пакет жорстких санкцій проти Росії в разі повномасштабного наступу. 16 грудня Європарламент ухвалив резолюцію, у якій пропонують відключити Росію від вcесвітньої мережі банківських платежів SWIFT у разі повномасштабної агресії.
  • Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон попередив президента РФ Владіміра Путіна, що російська агресія стане "катастрофою" не лише для України й Росії, а й "цілого світу".

Українська правда

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Теми: ЄврокомісіясанкціїРосія
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