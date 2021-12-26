Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава Еврокомиссии: санкции против РФ на случай вторжения в Украину готовы

Воскресенье, 26 декабря 2021, 18:47
Глава Еврокомиссии: санкции против РФ на случай вторжения в Украину готовы
AFP via Getty Images

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что масштабные санкции на случай дальнейшей агрессии России в отношении Украины уже подготовлены.

Источник: Урсула фон дер Ляйен в интервью Le Journal du Dimanche

Прямая речь: "…Любая дальнейшая агрессия против Украины будет подлежать санкциям с огромными последствиями. Они уже готовы.

Европейские страны едины и действуют согласованно с США и НАТО. Мы хотим хороших отношений с Россией, но это зависит от ее действий. Она должна прекратить свои провокации".

Детали: Отвечая на вопрос, не заморозит ли диалог между Россией и США процесс интеграции Украины с НАТО и ЕС и не коснется ли это также других стран, таких как Армения или Грузия, глава Еврокомиссии сказала: "Мы глубоко уважаем суверенитет этих стран, а также их территориальную целостность и их способность решать свою судьбу. Я знаю, что Соединенные Штаты также разделяют эти принципы. Таким образом, украинский народ должен решать свое будущее".

По ее словам, поддержка ЕС проявляется в соглашениях об ассоциации и свободной торговле, которые "необходимо изучить и углубить", чтобы торговля товарами и услугами была более прибыльной для Украины, а также для Грузии и Молдовы.

Предыстория:

  • Согласно данным спутниковых снимков в распоряжении американского медиа CNN, Россия не перестала наращивать военное присутствие вблизи украинских границ.
  • 19 декабря британский министр обороны Бен Уоллес сказал, что "вряд ли" западные страны направят свои войска на помощь Украине, "чтобы бросить вызов России".
  • 17 декабря издание Bloomberg сообщило, что Белый дом "подталкивает" европейских партнеров подготовить пакет жестких санкций против России в случае полномасштабного наступления. 16 декабря Европарламент принял резолюцию, в которой предлагают отключить Россию от всемирной сети банковских платежей SWIFT в случае полномасштабной агрессии.
  • Британский премьер-министр Борис Джонсон предупредил президента РФ Владимира Путина, что российская агрессия станет "катастрофой" не только для Украины и России, но и для "целого мира".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЕврокомиссиясанкцииРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Все новости...
Еврокомиссия
Байден настаивает, чтобы следующим генсеком НАТО стала Урсула фон дер Ляен – СМИ
Орбан выступил против плана Еврокомиссии выделить Украине 50 млрд евро
В Еврокомиссии определились с преемницей комиссара от Болгарии, которая ушла в правительство
Последние новости
20:41
"Подтверждение тому, что делаю все правильно" – Олещук о розыске от российского МВД
20:25
Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
19:45
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
Все новости...
Реклама: