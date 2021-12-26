Глава Еврокомиссии: санкции против РФ на случай вторжения в Украину готовы

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что масштабные санкции на случай дальнейшей агрессии России в отношении Украины уже подготовлены.

Источник: Урсула фон дер Ляйен в интервью Le Journal du Dimanche

Прямая речь: "…Любая дальнейшая агрессия против Украины будет подлежать санкциям с огромными последствиями. Они уже готовы.

Европейские страны едины и действуют согласованно с США и НАТО. Мы хотим хороших отношений с Россией, но это зависит от ее действий. Она должна прекратить свои провокации".

Детали: Отвечая на вопрос, не заморозит ли диалог между Россией и США процесс интеграции Украины с НАТО и ЕС и не коснется ли это также других стран, таких как Армения или Грузия, глава Еврокомиссии сказала: "Мы глубоко уважаем суверенитет этих стран, а также их территориальную целостность и их способность решать свою судьбу. Я знаю, что Соединенные Штаты также разделяют эти принципы. Таким образом, украинский народ должен решать свое будущее".

По ее словам, поддержка ЕС проявляется в соглашениях об ассоциации и свободной торговле, которые "необходимо изучить и углубить", чтобы торговля товарами и услугами была более прибыльной для Украины, а также для Грузии и Молдовы.

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