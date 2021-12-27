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Лавров натякнув на воєнні дії у Європі

Понеділок, 27 грудня 2021, 11:39
Лавров натякнув на воєнні дії у Європі
Російський військовий, фото "Вільне радіо"

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров анонсував переговори Росії і США та сказав, що Москва просить "гарантій безпеки", щоб обмежити загрози "на європейському театрі, сподіваюся, не воєнних дій".

Джерело: Лавров на одному з російських телеканалів

Деталі: Росія, яка стягнула війська та озброєння до українського кордону та заповнила зброєю окуповані Донбас та Крим, продовжує тиснути на Захід з вимогою зупинити розширення НАТО. Москва хоче отримати від Вашингтона гарантії невступу України до Північноатлантичного Альянсу.

У понеділок, 27 грудня, міністр закордонних справ РФ озвучив дати майбутніх переговорів Росії з НАТО та Штатами. Після чого він описав проєкти документів, підписання яких Росія хоче від США, і натякнув, до чого може призвести невиконання умов Кремля.

Пряма мова Лаврова: "Організаційна структура (переговорів з НАТО та США - УП) відображає ті проєкти, які ми внесли, які ми представили на розгляд і американцям, і представникам НАТО. Мається на увазі договір про гарантії безпеки – російсько-американський договір, та угода Росія-НАТО про обмеження ризиків та загроз на європейському театрі, сподіваюся, не воєнних дій.

Там гранично конкретні пропозиції. Про те, якою ми бачимо безпечну, або, скажімо, менш небезпечну, аніж зараз, конфігурацію збройних сил на боці НАТО, і на стороні РФ та наших союзників".

Нагадаємо:

  • У російському зовнішньополітичному відомстві заявили, що переговори зі Сполученими Штатами на тему так званих "гарантій безпеки" пройдуть за день саміту Росія-НАТО. Сам саміт має відбутися 12 січня.
  • У президента РФ Владіміра Путіна визнали, що ймовірний невступ або ж вступ України в НАТО для Росії - це питання життя та смерті

Українська правда

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Теми: війнаРосіяНАТОЄвропа
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