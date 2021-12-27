Лавров намекнул на военные действия в Европе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров анонсировал переговоры России и США и сказал, что Москва просит "гарантий безопасности", чтобы ограничить угрозы "на европейском театре, надеюсь, не военных действий".
Источник: Лавров на одном из российских телеканалов
Детали: Россия, которая стянула войска и вооружения к украинской границе и наводнила оружием оккупированные Донбасс и Крым, продолжает давить на Запад с требованием остановить расширение НАТО. Москва хочет получить от Вашингтона гарантии невступления Украины в Североатлантический Альянс.
В понедельник, 27 декабря, министр иностранных дел РФ озвучил даты предстоящих переговоров России с НАТО и Штатами. После чего он описал проекты документов, подписания которых Россия хочет от США, и намекнул, во что может вылиться невыполнение условий Кремля.
Прямая речь Лаврова: "Организационная структура (переговоров с НАТО и США - УП) отражает те проекты, которые мы внесли, которые мы представили на рассмотрение и американцам и НАТОвцам. Имеется ввиду договор о гарантиях безопасности – российско-американский договор, и соглашение Россия-НАТО об ограничении рисков и угроз на европейском театре, надеюсь, не военных действий.
Там предельно конкретные предложения. О том, кокой вы видим наименее опасную, или, так скажем, мене опасную, чем сейчас, конфигурацию вооруженных сил на стороне НАТО, и на стороне РФ и наших союзников".
Напомним:
- В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что переговоры с Соединенными Штатами на тему так называемых "гарантий безопасности" пройдут за день то саммита Россия-НАТО. Сам саммит должен состоятся 12 января.
- У президента РФ Владимира Путина признали, что вероятное невступление или вступление Украины в НАТО для России - это вопрос жизни и смерти.