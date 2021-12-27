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Лавров намекнул на военные действия в Европе

Понедельник, 27 декабря 2021, 12:39
Российский военный, фото "Вільне радіо"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров анонсировал переговоры России и США и сказал, что Москва просит "гарантий безопасности", чтобы ограничить угрозы "на европейском театре, надеюсь, не военных действий".

Источник: Лавров на одном из российских телеканалов

Детали: Россия, которая стянула войска и вооружения к украинской границе и наводнила оружием оккупированные Донбасс и Крым, продолжает давить на Запад с требованием остановить расширение НАТО. Москва хочет получить от Вашингтона гарантии невступления Украины в Североатлантический Альянс.

В понедельник, 27 декабря, министр иностранных дел РФ озвучил даты предстоящих переговоров России с НАТО и Штатами. После чего он описал проекты документов, подписания которых Россия хочет от США, и намекнул, во что может вылиться невыполнение условий Кремля.

Прямая речь Лаврова: "Организационная структура (переговоров с НАТО и США - УП) отражает те проекты, которые мы внесли, которые мы представили на рассмотрение и американцам и НАТОвцам. Имеется ввиду договор о гарантиях безопасности – российско-американский договор, и соглашение Россия-НАТО об ограничении рисков и угроз на европейском театре, надеюсь, не военных действий.

Там предельно конкретные предложения. О том, кокой вы видим наименее опасную, или, так скажем, мене опасную, чем сейчас, конфигурацию вооруженных сил на стороне НАТО, и на стороне РФ и наших союзников".

Напомним:

  • В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что переговоры с Соединенными Штатами на тему так называемых "гарантий безопасности" пройдут за день то саммита Россия-НАТО. Сам саммит должен состоятся 12 января.
  • У президента РФ Владимира Путина признали, что вероятное невступление или вступление Украины в НАТО для России - это вопрос жизни и смерти.

Украинская правда
Темы: войнаРосcияНАТОЕвропа
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