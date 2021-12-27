Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лавров намекнул на военные действия в Европе

Понедельник, 27 декабря 2021, 11:39
Лавров намекнул на военные действия в Европе
Российский военный, фото "Вільне радіо"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров анонсировал переговоры России и США и сказал, что Москва просит "гарантий безопасности", чтобы ограничить угрозы "на европейском театре, надеюсь, не военных действий".

Источник: Лавров на одном из российских телеканалов

Детали: Россия, которая стянула войска и вооружения к украинской границе и наводнила оружием оккупированные Донбасс и Крым, продолжает давить на Запад с требованием остановить расширение НАТО. Москва хочет получить от Вашингтона гарантии невступления Украины в Североатлантический Альянс.

В понедельник, 27 декабря, министр иностранных дел РФ озвучил даты предстоящих переговоров России с НАТО и Штатами. После чего он описал проекты документов, подписания которых Россия хочет от США, и намекнул, во что может вылиться невыполнение условий Кремля.

Прямая речь Лаврова: "Организационная структура (переговоров с НАТО и США - УП) отражает те проекты, которые мы внесли, которые мы представили на рассмотрение и американцам и НАТОвцам. Имеется ввиду договор о гарантиях безопасности – российско-американский договор, и соглашение Россия-НАТО об ограничении рисков и угроз на европейском театре, надеюсь, не военных действий.

Там предельно конкретные предложения. О том, кокой вы видим наименее опасную, или, так скажем, мене опасную, чем сейчас, конфигурацию вооруженных сил на стороне НАТО, и на стороне РФ и наших союзников".

Напомним:

  • В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что переговоры с Соединенными Штатами на тему так называемых "гарантий безопасности" пройдут за день то саммита Россия-НАТО. Сам саммит должен состоятся 12 января.
  • У президента РФ Владимира Путина признали, что вероятное невступление или вступление Украины в НАТО для России - это вопрос жизни и смерти.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: войнаРосcияНАТОЕвропа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Все новости...
война
В ОП объяснили, как кассетные боеприпасы повлияют на моральное состояние россиян
Россияне ударили по Запорожью: попали в объект инфраструктуры
В Киеве проведут однодневные курсы по национальному сопротивлению
Последние новости
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
20:41
"Подтверждение тому, что делаю все правильно" – Олещук о розыске от российского МВД
20:25
Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
19:45
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
Все новости...
Реклама: