Лавров намекнул на военные действия в Европе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров анонсировал переговоры России и США и сказал, что Москва просит "гарантий безопасности", чтобы ограничить угрозы "на европейском театре, надеюсь, не военных действий".

Источник: Лавров на одном из российских телеканалов

Детали: Россия, которая стянула войска и вооружения к украинской границе и наводнила оружием оккупированные Донбасс и Крым, продолжает давить на Запад с требованием остановить расширение НАТО. Москва хочет получить от Вашингтона гарантии невступления Украины в Североатлантический Альянс.

В понедельник, 27 декабря, министр иностранных дел РФ озвучил даты предстоящих переговоров России с НАТО и Штатами. После чего он описал проекты документов, подписания которых Россия хочет от США, и намекнул, во что может вылиться невыполнение условий Кремля.

Прямая речь Лаврова: "Организационная структура (переговоров с НАТО и США - УП) отражает те проекты, которые мы внесли, которые мы представили на рассмотрение и американцам и НАТОвцам. Имеется ввиду договор о гарантиях безопасности – российско-американский договор, и соглашение Россия-НАТО об ограничении рисков и угроз на европейском театре, надеюсь, не военных действий.

Там предельно конкретные предложения. О том, кокой вы видим наименее опасную, или, так скажем, мене опасную, чем сейчас, конфигурацию вооруженных сил на стороне НАТО, и на стороне РФ и наших союзников".

Напомним: