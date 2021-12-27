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Петиція про скасування наказу щодо військового обліку жінок набрала голоси

Понеділок, 27 грудня 2021, 16:28
Петиція про скасування наказу щодо військового обліку жінок набрала голоси
armyinform.com.ua

Електронна петиція на сайті президента про скасування наказу Міноборони від 11 жовтня щодо розширення переліку професій та спеціальностей, представниці яких підлягають військовому обліку, набрала необхідні для розгляду голоси.

Джерело: сайт президента

Деталі: Станом на 17:20 петиція набрала більше 26 тисяч голосів при необхідних 25 тисячах.

Петиція була подана 23 грудня, її автор – Яна Рашевченко.

У петиції пропонується скасувати наказ Міноборони № 313 від 11 жовтня, що значно розширює перелік професій та спеціальностей, представниці яких підлягають військовому обліку, і користуватися переліком лише тих спеціальностей, що визначені ПКМУ № 711 від 14.10.1994.

Дослівно петиція: "Начебто змінився лише перелік, але згідно нього майже усі жінки нашої держави повинні бути військовозобов'язаними. Це неподобство! Жодного суспільного обговорення. Жодних підготовчих заходів. Жодного перехідного періоду та роз'яснень щодо механізму реалізації".

Передісторія:

  • 11 жовтня Міноборони видало наказ №313, який перелічує трохи більше 100 професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, і зобов'язує жінок цих професій стати на облік військовозобов'язаних.
  • Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний каже, що цей наказ виник, щоб порахувати жінок, яких можливо використовувати під час захисту держави.
  • У Міністерстві оборони надали роз'яснення щодо процедури постановки на військовий облік українських жінок.
  • Там також пояснили, що вагітним і жінкам із малолітніми дітьми також потрібно стати на військовий облік, якщо вони є представницями певних професій.

Українська правда

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Теми: петиціяМіноборониЗбройні сили
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