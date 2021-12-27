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Петиция об отмене приказа по военному учету женщин набрала голоса

Понедельник, 27 декабря 2021, 16:28
Петиция об отмене приказа по военному учету женщин набрала голоса
armyinform.com.ua

Электронная петиция на сайте президента об отмене приказа Минобороны от 11 октября о расширении перечня профессий и специальностей, представительницы которых подлежат военному учету, набрала необходимые для рассмотрения голоса.

Источник: сайт президента

Детали: По состоянию на 17:20, петиция набрала более 26 тысяч голосов при необходимых 25 тысячах.

Петиция была подана 23 декабря, ее автор – Яна Рашевченко.

В петиции предлагается отменить приказ Минобороны № 313 от 11 октября, значительно расширяющий перечень профессий и специальностей, представительницы которых подлежат военному учету, и пользоваться перечнем только тех специальностей, которые определены ПКМУ № 711 от 14.10.1994.

Дословно петиция: "Вроде бы изменился только перечень, но согласно ему почти все женщины нашего государства должны быть военнообязанными. Это безобразие! Никакого общественного обсуждения. Никаких подготовительных мер. Никакого переходного периода и разъяснений по механизму реализации".

Предыстория:

  • 11 октября Минобороны издало приказ №313, который перечисляет чуть больше 100 профессий, родственных соответствующим военным -учетным специальностям, и обязывает женщин этих профессий встать на учет военнообязанных.
  • Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорит, что этот приказ возник, чтобы сосчитать женщин, которых можно использовать для защиты государства.
  • В Министерстве обороны предоставили разъяснения касательно процедуры постановки на военный учет украинских женщин.
  • Там также объяснили, что беременным и женщинам с малолетними детьми также нужно стать на военный учет, если они являются представительницами определенных профессий.

Украинская правда

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Темы: петицияМинобороныВооруженные силы
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