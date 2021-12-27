Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Петиция об отмене приказа по военному учету женщин набрала голоса

Понедельник, 27 декабря 2021, 17:28
armyinform.com.ua

Электронная петиция на сайте президента об отмене приказа Минобороны от 11 октября о расширении перечня профессий и специальностей, представительницы которых подлежат военному учету, набрала необходимые для рассмотрения голоса.

Источник: сайт президента

Детали: По состоянию на 17:20, петиция набрала более 26 тысяч голосов при необходимых 25 тысячах.

Петиция была подана 23 декабря, ее автор – Яна Рашевченко.

В петиции предлагается отменить приказ Минобороны № 313 от 11 октября, значительно расширяющий перечень профессий и специальностей, представительницы которых подлежат военному учету, и пользоваться перечнем только тех специальностей, которые определены ПКМУ № 711 от 14.10.1994.

Дословно петиция: "Вроде бы изменился только перечень, но согласно ему почти все женщины нашего государства должны быть военнообязанными. Это безобразие! Никакого общественного обсуждения. Никаких подготовительных мер. Никакого переходного периода и разъяснений по механизму реализации".

Предыстория:

  • 11 октября Минобороны издало приказ №313, который перечисляет чуть больше 100 профессий, родственных соответствующим военным -учетным специальностям, и обязывает женщин этих профессий встать на учет военнообязанных.
  • Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорит, что этот приказ возник, чтобы сосчитать женщин, которых можно использовать для защиты государства.
  • В Министерстве обороны предоставили разъяснения касательно процедуры постановки на военный учет украинских женщин.
  • Там также объяснили, что беременным и женщинам с малолетними детьми также нужно стать на военный учет, если они являются представительницами определенных профессий.

Украинская правда
Темы: петицияМинобороныВооруженные силы
powered by lun.ua
Главное сегодня

В "Слуге народа" обсуждают изменение названия партии, но официально отрицают

Россия угрожает "принять меры", если НАТО распространится на Украину

Лавров пригрозил Украине "адекватным ответом" на "военные провокации"

Главные новости четверга и ночи: сроки призыва, разговор Байдена и Путина

Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной – СІТ

обновленоПутин заявил, что санкции Запада приведут "к полному разрыву отношений"

Все новости...
петиция
Зеленский ответил на петицию об отмене "обязательной" вакцинации и карантина
Две петиции об отмене "принудительной" вакцинации набрали нужное количество подписей
Уточнение "За средства налогоплательщиков": Зеленский ответил на петицию
Последние новости
14:42
Германия закрывает половину из шести своих АЭС
14:30
Деньги, впервые с 2014 года, не являются самым желанным подарком для украинцев – КМИС
14:06
В украинского политзаключенного в ОРДО ухудшилось состояние здоровья – омбудсмен
13:53
SpaceX завлекла 337 миллионов долларов финансирования от своих акционеров
13:40
Венецианская комиссия раскритиковала российский закон об "иностранных агентах"
13:26
Ярославский увеличил свою долю в страховой компании "Оранта" до 72%
13:17
В "Слуге народа" обсуждают изменение названия партии, но официально отрицают
12:56
Канцлер Германии в своем первом новогоднем поздравлении упомянул об Украине
12:52
Совладелец АТБ инвестировал в украинский стартап по производству роботов
12:33
картаНовый год в Украине начнется дождем и теплом
Все новости...