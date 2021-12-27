Окупанти важко поранили двох воїнів ООС

Внаслідок ворожих дій у зоні ООС у понеділок поранено двох українських військовослужбовців, вони перебувають у важкому стані.

Джерело: вечірнє зведення пресцентру ООС

Дослівно: "Внаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальних закладах. Стан їхнього здоров’я – важкий".

Деталі: Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

В напрямку Нью-Йорку противник тричі відкривав вогонь з автоматичних та станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Поблизу Новозванівки окупанти застосували протитанкові ракетні комплекси.

Неподалік Гнутового російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

В районі Новолуганського ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Мар’їнки з мінометів калібру 120 мм.

На околицях Красногорівки та Травневого, що на Донеччині, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Що передувало: 26 грудня в районі ООС було поранено військового української армії, його стан також важкий.