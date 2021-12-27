Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Окупанти важко поранили двох воїнів ООС

Понеділок, 27 грудня 2021, 17:38
armyinform.com.ua

Внаслідок ворожих дій у зоні ООС у понеділок поранено двох українських військовослужбовців, вони перебувають у важкому стані.

Джерело: вечірнє зведення пресцентру ООС

Дослівно: "Внаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальних закладах. Стан їхнього здоров’я – важкий".

Деталі: Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

В напрямку Нью-Йорку противник тричі відкривав вогонь з автоматичних та станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Поблизу Новозванівки окупанти застосували протитанкові ракетні комплекси.

Неподалік Гнутового російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

В районі Новолуганського ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Мар’їнки з мінометів калібру 120 мм.

На околицях Красногорівки та Травневого, що на Донеччині, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Що передувало: 26 грудня в районі ООС було поранено військового української армії, його стан також важкий.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У "Слузі народу'' обговорюють зміну назви партії, але офіційно заперечують

Росія погрожує "вжити заходів", якщо НАТО пошириться на Україну

Лавров пригрозив Україні "адекватною відповіддю" на "військові провокації"

Головні новини четверга і ночі: терміни призову, розмова Байдена і Путіна

Росія продовжує нарощувати війська на кордоні з Україною – СІТ

оновленоПутін заявив, що санкції Заходу призведуть "до повного розриву відносин"

Усі новини...
Об'єднані сили на Донбасі
Окупанти на Донбасі поранили двох бійців ЗСУ
Окупанти важко поранили українського воїна
Окупанти відкрили вогонь з ПТРК у напрямку Травневого
Останні новини
14:42
Німеччина закриває половину з шести своїх АЕС
14:30
Гроші, вперше з 2014 року, не є найбажанішим подарунком під ялинку для українців - КМІС
14:06
В українського політв'язня в ОРДО погіршився стан здоров'я – омбудсмен
13:53
SpaceX залучила 337 мільйонів доларів фінансування від своїх акціонерів
13:40
Венеційська комісія розкритикувала російський закон про "іноземних агентів"
13:26
Ярославський збільшив свою частку в страховій компанії "Оранта" до 72%
13:17
У "Слузі народу'' обговорюють зміну назви партії, але офіційно заперечують
12:56
Канцлер Німеччини у своєму першому новорічному привітанні згадав про Україну
12:52
Співвласник АТБ інвестував в український стартап з виробництва роботів
12:33
мапаНовий рік в Україні розпочнеться дощем та теплом
Усі новини...