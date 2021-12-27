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Оккупанты тяжело ранили двух воинов ООС

Понедельник, 27 декабря 2021, 17:38
armyinform.com.ua

В результате вражеских действий в зоне ООС в понедельник ранены два украинских военнослужащих, они находятся в тяжелом состоянии.

Источник: вечерняя сводка пресс-центра ООС

Дословно: "В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебных заведениях. Состояние их здоровья – тяжелое".

Детали: С начала суток со стороны вооруженных формирований русской Федерации зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В направлении Нью-Йорка противник трижды открывал огонь из автоматических и станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вблизи Новозвановки оккупанты применили противотанковые ракетные комплексы.

Недалеко от Гнутово русские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

В районе Новолуганского враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Марьинки из минометов калибра 120 мм.

В окрестностях Красногоровки и Майского в Донецкой области вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.

Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Что предшествовало: 26 декабря в районе ООС был ранен военный украинской армии, его состояние также тяжелое. 

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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