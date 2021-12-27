Порошенко: В первой половине января я точно вернусь в Украину
Понедельник, 27 декабря 2021, 18:21
Экс-президент Петр Порошенко, которому было предъявлено подозрение в государственной измене, подтвердил намерение вернуться в Украину в первой половине января.
Источник: Порошенко в интервью 5 каналу
Прямая речь: "В первой половине января я точно, согласно своему графику, который не собираюсь согласовывать с Зеленским, вернусь в Украину.
И дам ответы на все вопросы. И по поводу государственной измены, и по поводу финансирования терроризма".
Детали: Полную версию интервью Порошенко обещают обнародовать во вторник, 28 декабря.
Предыстория:
- Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам.
- Его вызвали на допрос на 23 декабря.
- Порошенко на это заявил, что вернется в Украину только в первой половине января.
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