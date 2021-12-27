Порошенко: В первой половине января я точно вернусь в Украину

Экс-президент Петр Порошенко, которому было предъявлено подозрение в государственной измене, подтвердил намерение вернуться в Украину в первой половине января.

Источник: Порошенко в интервью 5 каналу

Прямая речь: "В первой половине января я точно, согласно своему графику, который не собираюсь согласовывать с Зеленским, вернусь в Украину.

И дам ответы на все вопросы. И по поводу государственной измены, и по поводу финансирования терроризма".

Детали: Полную версию интервью Порошенко обещают обнародовать во вторник, 28 декабря.

Предыстория:

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