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Окупанти гатили з ПТРК біля Новозванівки

Вівторок, 28 грудня 2021, 06:39
Окупанти гатили з ПТРК біля Новозванівки
ФОТО: GETTY IMAGES

27 грудня  з боку окупантів на Донбасі було 10 порушень режиму припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема в напрямку Нью-Йорка противник тричі відкривав вогонь з автоматичних та станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Поблизу Новозванівки окупанти застосували протитанкові ракетні комплекси.

Неподалік Гнутового російські найманці скинули  ВОГ-17 (осколкова граната) з безпілотника.

В районі Новолуганського бойовики вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Мар’їнки - з мінометів калібру 120 мм.

На околицях Красногорівки та Травневого на Донеччині окупанти відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів, поблизу населеного пункту Лобачеве на Луганщині  -  з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Нагадаємо: Як уже повідомлялося, 27 грудня на Донбасі окупанти поранили двох бійців ЗСУ.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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