Окупанти гатили з ПТРК біля Новозванівки

27 грудня з боку окупантів на Донбасі було 10 порушень режиму припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема в напрямку Нью-Йорка противник тричі відкривав вогонь з автоматичних та станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Поблизу Новозванівки окупанти застосували протитанкові ракетні комплекси.

Неподалік Гнутового російські найманці скинули ВОГ-17 (осколкова граната) з безпілотника.

В районі Новолуганського бойовики вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Мар’їнки - з мінометів калібру 120 мм.

На околицях Красногорівки та Травневого на Донеччині окупанти відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів, поблизу населеного пункту Лобачеве на Луганщині - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Нагадаємо: Як уже повідомлялося, 27 грудня на Донбасі окупанти поранили двох бійців ЗСУ.