Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Окупанти гатили з ПТРК біля Новозванівки

Вівторок, 28 грудня 2021, 07:39
ФОТО: GETTY IMAGES

27 грудня  з боку окупантів на Донбасі було 10 порушень режиму припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема в напрямку Нью-Йорка противник тричі відкривав вогонь з автоматичних та станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Поблизу Новозванівки окупанти застосували протитанкові ракетні комплекси.

Неподалік Гнутового російські найманці скинули  ВОГ-17 (осколкова граната) з безпілотника.

В районі Новолуганського бойовики вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Мар’їнки - з мінометів калібру 120 мм.

На околицях Красногорівки та Травневого на Донеччині окупанти відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів, поблизу населеного пункту Лобачеве на Луганщині  -  з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Нагадаємо: Як уже повідомлялося, 27 грудня на Донбасі окупанти поранили двох бійців ЗСУ.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У "Слузі народу'' обговорюють зміну назви партії, але офіційно заперечують

Росія погрожує "вжити заходів", якщо НАТО пошириться на Україну

Лавров пригрозив Україні "адекватною відповіддю" на "військові провокації"

Головні новини четверга і ночі: терміни призову, розмова Байдена і Путіна

Росія продовжує нарощувати війська на кордоні з Україною – СІТ

оновленоПутін заявив, що санкції Заходу призведуть "до повного розриву відносин"

Усі новини...
Об'єднані сили на Донбасі
Бойовик "ЛНР" під дією наркотиків ішов до українських позицій
Окупанти важко поранили двох воїнів ООС
Окупанти на Донбасі поранили двох бійців ЗСУ
Останні новини
14:42
Німеччина закриває половину з шести своїх АЕС
14:30
Гроші, вперше з 2014 року, не є найбажанішим подарунком під ялинку для українців - КМІС
14:06
В українського політв'язня в ОРДО погіршився стан здоров'я – омбудсмен
13:53
SpaceX залучила 337 мільйонів доларів фінансування від своїх акціонерів
13:40
Венеційська комісія розкритикувала російський закон про "іноземних агентів"
13:26
Ярославський збільшив свою частку в страховій компанії "Оранта" до 72%
13:17
У "Слузі народу'' обговорюють зміну назви партії, але офіційно заперечують
12:56
Канцлер Німеччини у своєму першому новорічному привітанні згадав про Україну
12:52
Співвласник АТБ інвестував в український стартап з виробництва роботів
12:33
мапаНовий рік в Україні розпочнеться дощем та теплом
Усі новини...