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Оккупанты били из ПТРК возле Новозвановки

Вторник, 28 декабря 2021, 06:39
Оккупанты били из ПТРК возле Новозвановки
ФОТО: GETTY IMAGES

27 декабря со стороны оккупантов на Донбассе было 10 нарушений режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, в направлении Нью-Йорка противник трижды открывал огонь из автоматических и станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вблизи Новозвановки оккупанты применили противотанковые ракетные комплексы.

Недалеко от Гнутового российские наемники сбросили ВОГ-17 (осколочная граната) с беспилотника.

В районе Новолуганского боевики вели огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Марьинки – из минометов калибра 120 мм.

В окрестностях Красногоровки и Травневого Донецкой области оккупанты открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, вблизи населенного пункта Лобачево на Луганщине - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Напомним: Как уже сообщалось, 27 декабря на Донбассе оккупанты ранили двух бойцов ВСУ.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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