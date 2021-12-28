Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На військовий облік онлайн: Міноборони хоче вдосконалити процедуру

Вівторок, 28 грудня 2021, 10:50
ARMYINFORM.COM.UA

У Міністерстві оборони працюють над тим, щоб перевести в онлайн формат та автоматизувати процес військового обліку українців.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook

Пряма мова Маляр: "Військовий облік жінок був і раніше. Приміром постановою КМУ від 1994 передбачалось близько 40 професій/спеціальностей, що були підставою для взяття жінок на військовий облік. Що цікаво, до 2008 було заборонено оприлюднювати цю постанову.

Відтоді частина професій зникла, інші - з‘явились. Порядок взяття на військовий облік потребує оновлення та удосконалення.

Протягом 2022 року Генеральний Штаб створить низку документів, які зроблять процес військового обліку зрозумілим, прозорим та максимально зручним. Також будуть переглядатись вже чинні норми.

Зараз ми працюємо над тим, щоб перевести в онлайн формат та автоматизувати цей процес - у частині, в якій це буде технічно можливо".

Деталі: Маляр нагадала, що жінкам не потрібно терміново йти до Територіальних центрів комплектування (колишніх військкоматів). Це можна зробити протягом усього 2022 року.

Передісторія:

  • 11 жовтня Міноборони видало наказ №313, який перелічує понад 100 професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, і зобов'язує жінок цих професій стати на облік військовозобов'язаних.
  • Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний каже, що цей наказ виник, щоб порахувати жінок, яких можливо використовувати під час захисту держави.
  • У Міністерстві оборони надали роз'яснення щодо процедури постановки на військовий облік українських жінок.
  • Там також пояснили, що вагітним і жінкам із малолітніми дітьми також потрібно стати на військовий облік, якщо вони є представницями певних професій.

Українська правда
Теми: МіноборониЗбройні сили


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ОАСК відкрив провадження за позовом Януковича – нардеп

Венедіктова порівняла Медведчука з драконом та згадала підозру Порошенку

Рада покличе науковців на поміч у писанні законів

Зеленський затвердив терміни призову в армію в 2022 році

Чехія зі зміною уряду увійде до групи найпотужніших "друзів України" – посол

Пожежа у Косівській лікарні: померла ще одна постраждала

Усі новини...
Міноборони
Міноборони відповіло Кличку: Місцева влада не створює штаби тероборони
Петиція про скасування наказу щодо військового обліку жінок набрала голоси
Військовий облік жінок: перелік професій від Міноборони України
Останні новини
19:17
Естонія планує передати Україні ракети Javelin і гаубиці
19:15
"Укрзалізниця" пустила в рейс відремонтований двоповерховий поїзд Skoda
18:49
Реанімувати Гостиний двір у Києві почнуть якраз перед Новим роком – міністр
18:45
Дружина Гогілашвілі офіційно працює з Зеленським, але без доступу до держтаємниці - ОП
18:12
Гривня на валютних торгах знову знизилась
17:58
Від початку доби на Донбасі зберігається тиша – штаб ООС
17:41
Бельгія після рішення суду скасувала посилення коронавірусних обмежень
17:32
Вселенського патріарха виписали з лікарні після лікування від "Омікрону"
17:30
У Британії на Різдво банк помилково відправив клієнтам 130 мільйонів фунтів
17:26
Регулятор встановив "зелені" тарифи на 2022 рік
Усі новини...