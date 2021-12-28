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На военный учет онлайн: Минобороны хочет усовершенствовать процедуру

Вторник, 28 декабря 2021, 10:50
ARMYINFORM.COM.UA

В Министерстве обороны работают над тем, чтобы перевести онлайн формат и автоматизировать процесс военного учета украинцев.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook

Прямая речь Маляр: "Военный учет женщин был и раньше. К примеру постановлением КМУ от 1994 г. предусматривалось около 40 профессий/специальностей, которые были основанием для взятия женщин на военный учет. Что интересно, до 2008 года было запрещено обнародовать это постановление.

С тех пор часть профессий исчезла, другие – появились. Порядок постановки на военный учет требует обновления и усовершенствования.

В течение 2022 г. Генеральный Штаб создаст ряд документов, которые сделают процесс военного учета понятным, прозрачным и максимально удобным. Также будут пересматриваться уже существующие нормы.

Сейчас мы работаем над тем, чтобы перевести в онлайн формат и автоматизировать этот процесс – в части, в которой это будет технически возможно".

Детали: Маляр напомнила, что женщинам не нужно срочно идти в Территориальные центры комплектования (бывшие военкоматы). Это можно сделать в течение всего 2022 года.

Предыстория:

  • 11 октября Минобороны издало приказ №313, который перечисляет чуть больше 100 профессий, родственных соответствующим военным -учетным специальностям, и обязывает женщин этих профессий встать на учет военнообязанных.
  • Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорит, что этот приказ возник, чтобы сосчитать женщин, которых можно использовать для защиты государства.
  • В Министерстве обороны предоставили разъяснения касательно процедуры постановки на военный учет украинских женщин.
  • Там также объяснили, что беременным и женщинам с малолетними детьми также нужно стать на военный учет, если они являются представительницами определенных профессий.

Украинская правда
Темы: МинобороныВооруженные силы
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