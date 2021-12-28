На военный учет онлайн: Минобороны хочет усовершенствовать процедуру

В Министерстве обороны работают над тем, чтобы перевести онлайн формат и автоматизировать процесс военного учета украинцев.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook

Прямая речь Маляр: "Военный учет женщин был и раньше. К примеру постановлением КМУ от 1994 г. предусматривалось около 40 профессий/специальностей, которые были основанием для взятия женщин на военный учет. Что интересно, до 2008 года было запрещено обнародовать это постановление.

С тех пор часть профессий исчезла, другие – появились. Порядок постановки на военный учет требует обновления и усовершенствования.

В течение 2022 г. Генеральный Штаб создаст ряд документов, которые сделают процесс военного учета понятным, прозрачным и максимально удобным. Также будут пересматриваться уже существующие нормы.

Сейчас мы работаем над тем, чтобы перевести в онлайн формат и автоматизировать этот процесс – в части, в которой это будет технически возможно".

Детали: Маляр напомнила, что женщинам не нужно срочно идти в Территориальные центры комплектования (бывшие военкоматы). Это можно сделать в течение всего 2022 года.

Предыстория: