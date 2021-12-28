На военный учет онлайн: Минобороны хочет усовершенствовать процедуру
В Министерстве обороны работают над тем, чтобы перевести онлайн формат и автоматизировать процесс военного учета украинцев.
Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook
Прямая речь Маляр: "Военный учет женщин был и раньше. К примеру постановлением КМУ от 1994 г. предусматривалось около 40 профессий/специальностей, которые были основанием для взятия женщин на военный учет. Что интересно, до 2008 года было запрещено обнародовать это постановление.
С тех пор часть профессий исчезла, другие – появились. Порядок постановки на военный учет требует обновления и усовершенствования.
В течение 2022 г. Генеральный Штаб создаст ряд документов, которые сделают процесс военного учета понятным, прозрачным и максимально удобным. Также будут пересматриваться уже существующие нормы.
Сейчас мы работаем над тем, чтобы перевести в онлайн формат и автоматизировать этот процесс – в части, в которой это будет технически возможно".
Детали: Маляр напомнила, что женщинам не нужно срочно идти в Территориальные центры комплектования (бывшие военкоматы). Это можно сделать в течение всего 2022 года.
Предыстория:
- 11 октября Минобороны издало приказ №313, который перечисляет чуть больше 100 профессий, родственных соответствующим военным -учетным специальностям, и обязывает женщин этих профессий встать на учет военнообязанных.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорит, что этот приказ возник, чтобы сосчитать женщин, которых можно использовать для защиты государства.
- В Министерстве обороны предоставили разъяснения касательно процедуры постановки на военный учет украинских женщин.
- Там также объяснили, что беременным и женщинам с малолетними детьми также нужно стать на военный учет, если они являются представительницами определенных профессий.