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Офіс генпрокурора повідомив спікера Ради про підозру для Порошенка – ЗМІ

Вівторок, 28 грудня 2021, 18:12
Руслан Стефанчук, фото AFP via Getty Images

Виконувач обов'язків генерального прокурора Олексій Симоненко надіслав голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку офіційний лист із повідомленням щодо підозри, висунутого експрезиденту та нардепу Петру Порошенку.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в ОГП

Пряма мова: "Виконувач обов'язків генерального прокурора повідомив голову Верховної Ради України про повідомлення про підозру народного депутата відповідним листом, надісланим безпосередньо 20 грудня 2021 року".

Деталі: Агентство пише, що джерело передало у його розпорядження копію надісланого Стефанчуку офіційного листа і додало, що ще одна копія документа була направлена ​​в апарат Верховної Ради.

Повідомляється, що це було зроблено через неможливість вручення письмового повідомлення про підозру особисто Порошенку. Таке ж повідомлення було надіслано за місцем проживання колишнього президента.

Раніше нардеп та співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко заявила, що Стефанчук не отримував жодних офіційних повідомлень щодо підозри Порошенка.

В Офісі генпрокурора не пояснюють, чому замість генпрокурорки Ірини Венедиктової працює в.о.

Передісторія:

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Теми: ПорошенкоОфіс генпрокурораВерховна РадаСтефанчук


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