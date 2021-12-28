Офіс генпрокурора повідомив спікера Ради про підозру для Порошенка – ЗМІ
Виконувач обов'язків генерального прокурора Олексій Симоненко надіслав голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку офіційний лист із повідомленням щодо підозри, висунутого експрезиденту та нардепу Петру Порошенку.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в ОГП
Пряма мова: "Виконувач обов'язків генерального прокурора повідомив голову Верховної Ради України про повідомлення про підозру народного депутата відповідним листом, надісланим безпосередньо 20 грудня 2021 року".
Деталі: Агентство пише, що джерело передало у його розпорядження копію надісланого Стефанчуку офіційного листа і додало, що ще одна копія документа була направлена в апарат Верховної Ради.
Повідомляється, що це було зроблено через неможливість вручення письмового повідомлення про підозру особисто Порошенку. Таке ж повідомлення було надіслано за місцем проживання колишнього президента.
Раніше нардеп та співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко заявила, що Стефанчук не отримував жодних офіційних повідомлень щодо підозри Порошенка.
В Офісі генпрокурора не пояснюють, чому замість генпрокурорки Ірини Венедиктової працює в.о.
Передісторія:
- Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму.
- Його викликали на допит на 23 грудня.
- Порошенко на це заявив, що повернеться в Україну лише у першій половині січня.
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