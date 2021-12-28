Офис генпрокурора уведомил спикера Рады о подозрении для Порошенко – СМИ

Исполняющий обязанности генерального прокурора Алексей Симоненко направил главе Верховной Рады Руслану Стефанчуку официальное письмо с уведомлением относительно подозрения, выдвинутого экс-президенту и нардепу Петру Порошенко.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в ОГП

Прямая речь: "Исполняющий обязанности генерального прокурора сообщил председателю Верховной Рады Украины об уведомлении о подозрении народного депутата соответствующим письмом, направленным непосредственно 20 декабря 2021 года".

Детали: Агентство пишет, что источник передал в его распоряжение копию направленного Стефанчуку официального письма и добавил, что еще одна копия документа была направлена в аппарат Верховной Рады.

Сообщается, что это было сделано в связи с невозможностью вручения письменного уведомления о подозрении лично Порошенко. Такое же уведомление было отправлено по месту жительства бывшего президента.

Ранее нардеп и сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что Стефанчук не получал каких-либо официальных уведомлений относительно подозрения Порошенко.

В Офисе генпрокурора не объясняют, почему вместо генпрокурора Ирины Венедиктовой работает и.о.

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