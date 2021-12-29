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Госсекретарь США обсудил с Зеленским предстоящие переговоры с Россией

Среда, 29 декабря 2021, 19:26
Зеленский и Блинкен на личной встрече в Киеве в мае 2021 года. Фото: Getty Images

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в беседе с президентом Владимиром Зеленским в среду, 29 декабря, обсудил мирное урегулирование на Донбассе и предстоящие переговоры с Россией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении спикера Госдепартамента США Неда Прайса, опубликованном на сайте ведомства.

Прайс отметил, что Блинкен и Зеленский обсудили усилия по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины и предстоящие дипломатические переговоры с Россией.

"Госсекретарь Энтони Блинкен сегодня поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Госсекретарь Блинкен подтвердил непреклонную поддержку Соединенными Штатами независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом военного могущества России на границах Украины", - заявил Прайс.

Переговоры между США и Россией, выдвинувшей требование не принимать Украину в НАТО, планируются 10 января.

Ожидается, что представители Москвы и НАТО встретятся 12 января, а Россия и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в которую входят Соединенные Штаты, встретятся 13 января.

В Белом доме подчеркивают, что будут придерживаться принципа "ничего о наших союзниках и партнерах без наших союзников и партнеров, включая Украину".

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Темы: ЗеленскийСШАРосcиянормандский формат
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