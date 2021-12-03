Люди з подвійним громадянством повинні будуть визначитися, де голосують – Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що узаконення подвійного громадянства не потребує внесення змін до Конституції, і наголосив, що громадяни з подвійним громадянством, які не проживають в Україні, не зможуть голосувати в Україні.

Джерело: Арахамія журналістам у кулуарах парламенту

Пряма мова: "Там є декілька запобіжників. Перший – країна-агресор: люди, які мають російський паспорт, не можуть брати український паспорт.

По-друге: людина має визначитися – якщо вона громадянин Канади чи Сполучених Штатів і одночасно отримала українське громадянство, має визначитися, за яку владу вона де (в якій країні – ред.) голосує. Якщо вона живе у Сполучених Штатах, то має український паспорт, але не має можливості голосувати тут, тому що голосує за президента Сполучених Штатів, за їхній Сенат.

Не може людина голосувати в двох країнах за владу. Так не працює. Там є принцип осілості. Якщо центр інтересів людини тут, вона голосує тут, якщо там – за владу там.

Щоб не було зараз маніпуляцій, бо вже йдуть маніпуляції на цю тему, що десь 20 мільйонів людей, які не живуть постійно в Україні будуть вирішувати (про) владу в Україні. Це дійсно неправильно. І за нашою логікою в цьому законопроєкті на це є запобіжник.

Третій запобіжник – щоб іноземці не могли займати державні посади. Якщо хтось, маючи це подвійне громадянство, хоче зайняти посади, він має відмовитися від усіх інших громадянств і бути лише громадянином України".

Деталі: Арахамія сказав, що після того, як президент Володимир Зеленський оголосив про "множинне громадянство", він отримав у Фейсбуці "сотні відгуків від людей, які живуть у нашій діаспорі – у США, Канаді, Аргентині, Португалії – які дуже хочуть отримати український паспорт".

Українські паспорти, на його думку, спростять для діаспорян візити в Україну й ведення бізнесу тут.

Водночас, Арахамія висловив переконання, що можна обійтися без змін до Конституції, тому що "єдине громадянство" в ній – це нібито "єдіноє", тобто не одне, виключно укранське, а спільне для всіх у країні громадянство.

Пряма мова: "На нашу думку, немає (потреби вносити зміни до Конституції), тому що єдине громадянство більшістю конституціоналістів розцінюється… як єдіноє.

Це було, коли була загроза втрати Криму, – і вони казали, що це єдине, маючи на увазі, що це єдине по всій Україні, тобто немає полтавського громадянства, миколаївського, вінницького чи кримського. Тоді, коли приймали, то саме таке трактування було цієї норми про громадянство. Єдине – мається на увазі єдіноє".

Довідка: Стаття 4 розділу I Конституції України мовить, що "в Україні існує єдине громадянство". Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.

Стаття 156 Конституції передбачає, що аконопроєкт про внесення змін до розділу I "Загальні засади" Конституції за умови його прийняття не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради затверджується всеукраїнським референдумом.

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