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Оккупанты на Донбассе ранили бойца ВСУ

Четверг, 30 декабря 2021, 06:27
Оккупанты на Донбассе ранили бойца ВСУ
ФОТО: GETTY IMAGES

За сутки 29 декабря со стороны пророссийских наемников зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, один украинский военный получил ранение.

Источник: штаб ООС

Дословно: "В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – средней тяжести".

Детали: Оккупанты обстреливали позиции ВСУ из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Они открывали огонь:

  • вблизи Новолуганского;
  • в сторону Трехизбенки;
  • недалеко от Новоселовки;
  • в окрестностях Золотого-4.

Напомним: 27 декабря со стороны оккупантов было 10 нарушений режима прекращения огня, ранили двух бойцов ВСУ.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассевойнаДонбасс
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