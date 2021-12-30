Оккупанты на Донбассе ранили бойца ВСУ

За сутки 29 декабря со стороны пророссийских наемников зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, один украинский военный получил ранение.

Источник: штаб ООС

Дословно: "В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – средней тяжести".

Детали: Оккупанты обстреливали позиции ВСУ из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Они открывали огонь:

вблизи Новолуганского;

в сторону Трехизбенки;

недалеко от Новоселовки;

в окрестностях Золотого-4.

Напомним: 27 декабря со стороны оккупантов было 10 нарушений режима прекращения огня, ранили двух бойцов ВСУ.