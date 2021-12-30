Оккупанты на Донбассе ранили бойца ВСУ
Четверг, 30 декабря 2021, 06:27
За сутки 29 декабря со стороны пророссийских наемников зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, один украинский военный получил ранение.
Источник: штаб ООС
Дословно: "В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – средней тяжести".
Детали: Оккупанты обстреливали позиции ВСУ из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.
Они открывали огонь:
- вблизи Новолуганского;
- в сторону Трехизбенки;
- недалеко от Новоселовки;
- в окрестностях Золотого-4.
Напомним: 27 декабря со стороны оккупантов было 10 нарушений режима прекращения огня, ранили двух бойцов ВСУ.
Украинская правда