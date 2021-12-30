Зеленський затвердив терміни призову в армію в 2022 році

Президент Володимир Зеленський затвердив терміни звільнення в запас військовослужбовців та проведення щорічних призовів на строкову військову службу у 2022 році.

Джерело: Офіс президента, указ глави держави

Деталі: Президент підписав указ № 687/2021, в якому визначаються терміни проведення щорічних чергових призовів громадян України на строкову військову службу, звільнення в запас військовослужбовців, які вислужили строки такої служби, та порядок виконання заходів, пов’язаних із підготовкою та проведенням чергових призовів у 2022 році.

Згідно з документом, наступного року проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу відбудеться з квітня до червня та з жовтня до грудня.

Відповідно до указу, звільнення в запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової військової служби, також передбачено провести у квітні – червні та жовтні – грудні.

Призовні комісії розпочнуть роботу з 1 квітня та 1 жовтня 2022 року, а підготовчі заходи заплановано розпочати на місяць раніше цих дат.

Вкотре наголошується, що призвані військовослужбовці строкової військової служби не залучаються до виконання бойових завдань в зоні проведення Операції об’єднаних сил.

Військових, які проходять строкову службу у Збройних Силах України, залучають передусім до комплектування арсеналів, баз, складів, центрів зберігання боєзапасу та на посади, пов’язані із забезпеченням життєдіяльності військових частин у пунктах постійної дислокації (крім тих, які дислокуються у Донецькій та Луганській областях).

Відповідно до законодавства, не підлягатимуть призову громадяни призовного віку, які навчаються. Їм надається відстрочка для здобуття освіти на весь період навчання. Йдеться про студентів денної форми навчання закладів загальної середньої освіти III ступеня та професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти, серед іншого – під час здобуття початкового рівня (короткого циклу) та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за програмами ступеневої системи освіти.

Таку ж відстрочку мають отримати ті, хто навчається у закладах фахової передвищої та/або вищої освіти, зокрема під час здобуття наступного ступеня, у закладах середньої або вищої духовної освіти, в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.

Відстрочка від призову на строкову військову службу також надається громадянам України, які проходять військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу при вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, за сімейними обставинами, для продовження професійної діяльності та за станом здоров’я.

Вказано, що питання про призов або надання відстрочки (звільнення) від призову, відповідно до законодавства, розглядають районні чи міські призовні комісії.

Відстрочка від призову може бути надана призовникам згідно з рішеннями призовної комісії Автономної Республіки Крим, обласних та Київської міської призовної комісії за поданням районних (міських) призовних комісій.

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