Зеленский утвердил сроки призыва в армию в 2022 году

Президент Владимир Зеленский утвердил сроки увольнения в запас военнослужащих и проведение ежегодных призывов на срочную военную службу в 2022 году.

Источник: Офис президента, указ главы государства

Детали: Президент подписал указ № 687/2021, в котором определяются сроки проведения ежегодных очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу, увольнение в запас военнослужащих, выслуживших сроки такой службы, и порядок выполнения мероприятий, связанных с подготовкой и проведением очередных призывов в 2022 году.

Согласно документу, в следующем году проведение очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу состоится с апреля по июнь и с октября по декабрь.

Согласно указу, увольнение в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной военной службы, также предусмотрено провести в апреле – июне и октябре – декабре.

Призывные комиссии начнут работу с 1 апреля и 1 октября 2022 года, а подготовительные мероприятия запланировано начать на месяц раньше этих дат.

В очередной раз отмечается, что призванные военнослужащие срочной военной службы не привлекаются к выполнению боевых заданий в зоне проведения Операции объединенных сил.

Военные, которые проходят срочную службу в Вооруженных Силах Украины, привлекаются прежде всего к комплектованию арсеналов, баз, складов, центров хранения боезапаса и на должности, связанные с обеспечением жизнедеятельности воинских частей в пунктах постоянной дислокации (кроме тех, которые дислоцируются в Донецкой и Луганской областях).

Согласно законодательству, не будут подлежать призыву граждане обучающегося призывного возраста. Им предоставляется отсрочка для получения образования на весь период обучения. Речь идет о студентах дневной формы обучения учреждений общего среднего образования III степени и профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального высшего образования, среди прочего – при получении начального уровня (короткого цикла) и первого (бакалаврского) уровня высшего образования по программам ступенчатой ​​системы образования.

Такую же отсрочку должны получить те, кто учится в учреждениях профессионального высшего и/или высшего образования, в частности, при получении следующей степени, в учреждениях среднего или высшего духовного образования, в интернатуре, аспирантуре или докторантуре на расстоянии или без отрыва от производства.

Отсрочка от призыва на срочную военную службу также предоставляется гражданам Украины, которые проходят военную подготовку по программе подготовки офицеров запаса при высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования, по семейным обстоятельствам, для продолжения профессиональной деятельности и состояния здоровья.

Указано, что вопрос о призыве или предоставлении отсрочки (освобождения) от призыва, согласно законодательству, рассматривают районные или городские призывные комиссии.

Отсрочка от призыва может быть предоставлена ​​призывникам согласно решениям призывной комиссии Автономной Республики Крым, областных и Киевской городской призывной комиссии по представлению районных (городских) призывных комиссий.

Почему это важно: Недавно вступил в силу приказ Минобороны о военном учете женщин в Украине. Вопрос не был достаточным образом прокоммуникован официальными ведомствами. Сейчас в Минобороны объясняют, что учет – это не призыв и не мобилизация, что на то, чтобы стать на военный учет, женщинам определенных профессий отводится весь 2022 год, что "бежать в военкомат не нужно", и что саму процедуру планируют упростить.

Российская Федерация 8 лет осуществляет гибридную военную агрессию против Украины: незаконно оккупировала часть Украины – Крымский полуостров – и поддерживает незаконные вооруженные формирования на Донбассе.