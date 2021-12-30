ВАКС арештував стайню Онищенка в Німеччині

Вищий антикорупційний суд арештував стайню та майно в Німеччині, фактичним власником яких вважається підозрюваний в створенні незаконної газової схеми колишній народний депутат Олександр Онищенко.

Джерело: "Судовий репортер" з посиланням на ухвалу суду від 23 грудня

Деталі: Арештовано корпоративні права компанії Gut Einhaus Liegenschafts GmbH у розмірі частки 11% від її статутного капіталу, яка належить компанії "Ostexpert Limited".

Також суд арештував майно компанії Gut Einhaus Liegenschafts GmbH, зокрема, садибу "Gut Einhause", у тому числі: 16 земельних ділянок, головну стайню зі складом кінського спорядження, офіс скотаря, пральню, кухню, два офісні приміщення, технічне приміщення, ванну кімнату, 4 туалетні кімнати, манеж із зрошеною пісочною ареною, казино з кухнею, приміщення підключення та робочий кабінет, приміщення для годування з охоронними апартаментами та технікою/ складом, що включає техніку та водопостачання, стайню для молодняка коней, будівлю кузні із сараєм, сарай для сіна, приміщення для утримання худоби на пасовищі із бетонним загоном для коней.

Стайня та інші споруди розташовані у громаді Герцлаке, що в Нижній Саксонії.

Вказано, що під час співпраці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина отримано відомості про придбання Онищенко через компанію-нерезидента "Остексперт Лімітед" центру кінного спорту "Gut Einhause".

Так, 29.08.2013 компанія "Ostexpert Limited" придбала 100% часток в статутному капіталі товариств Johanna 198 Vermogensverwaltungs GmbH та Johanna 208 Vermogensverwaltungs GmbH, які у подальшому були перейменовані на Gut Einhaus Liegenschafts GmbH та Gut Einhaus Verwaltungs GmbH. На сьогодні тільки 11% статутного капіталу Gut Einhaus Liegenschafts GmbH залишилося у власності " Ostexpert Limited ".

17.10.2013 між власницею центру кінного спорту та компанією Gut Einhaus Liegenschafts GmbH укладено договір купівлі-продажу центру кінного спорту з усіма житловими будівлями та спорудами за 19 мільйонів євро. Водночас, оплата цієї угоди Gut Einhaus Liegenschafts GmbH здійснювалася за рахунок грошей, одержаних від товариства "Ostexpert Limited". Крім того, 17.10.2013 між попередньою власницею та "Ostexpert Limited" укладено договір про купівлю стайні для коней за 2 мільйони євро.

Частина коштів на виконання вищезгаданих угод перерахована у період з 14.08.2014 по 23.03.2015.

Тому припускається, що Онищенко використав для купівлі конюшні гроші від злочинів, у яких він звинувачується.

Компанія "Ostexpert Limited" вважається підконтрольною Онищенку. Щодо Gut Einhaus Liegenschafts GmbH, то дані компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина вказують на те, що тільки 11 % статутного капіталу належать "Ostexpert Limited", проте раніше компанія Онищенка була єдиним акціонером, 18.09.2019 89 % акцій були переуступлені, 26.10.2019 росіянка Дар’я Вакуліна була призначена одноосібним керівником, а Онищенко звільнений. Разом з тим, засновниками в рівних долях російського ООО "Юго-западная промышленная компания" є Онищенко та Вакуліна, а остання також є генеральним директором.

ООО "Юго-западная промышленная компания" включено до російського реєстру компаній у лютому 2021 року і спеціалізується, в тому числі, на розведенні коней. Онищенко фігурує в реєстраційних документах як громадянин РФ.

Вищий антикорупційний суд вважає, що майно, оформлене на німецьку компанію, може підлягати спеціальній конфіскації у справі Онищенка, тому погодився накласти арешт.

Нагадаємо: У травні 2020-го суд Німеччини відмовив в екстрадиції колишнього депутата Верховної Ради України Олександра Онищенка. У поясненні до ухвали зазначалося, що "існує значна ймовірність" того, що в разі екстрадиції Онищенка "не буде дотримано мінімальних стандартів міжнародного права щодо умов утримання в тюрмах", у тому числі й Європейської конвенції з прав людини. А тому екстрадиція Онищенка недопустимою.

За версією НАБУ, Олександр Онищенко є засновником та керівником злочинної організації, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 року здійснили розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з компанією "Укргазвидобування".

За попередньою інформацією, детективи встановили причетність до участі у "газовій схемі" 29 осіб.