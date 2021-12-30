Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ВАКС арестовал конюшню Онищенко в Германии

Четверг, 30 декабря 2021, 14:59
ВАКС арестовал конюшню Онищенко в Германии
Александр Онищенко. иллюстративное фото

Высший антикоррупционный суд арестовал конюшню и имущество в Германии, фактически владельцем которых считается подозреваемый в создании незаконной газовой схемы бывший народный депутат Александр Онищенко.

Источник: "Судебный репортер" со ссылкой на решение суда от 23 декабря

Детали: Арестованы корпоративные права компании Gut Einhaus Liegenschafts GmbH в размере доли 11% ее уставного капитала, принадлежащей компании "Ostexpert Limited".

Также суд арестовал имущество компании Gut Einhaus Liegenschafts GmbH, в частности, усадьбу "Gut Einhause", в том числе: 16 земельных участков, главную конюшню с составом конского снаряжения, офис скотовода, прачечную, кухню, два офисных помещения, техническое помещение, ванную комнату, 4 туалетные комнаты, манеж с орошенной песочной ареной, казино с кухней, помещение подключения и рабочий кабинет, помещение для кормления с охранными апартаментами и техникой/складом, включающее технику и водоснабжение, конюшню для молодняка лошадей, здание кузницы, сарай, помещения для содержания скота на пастбище с бетонным отрядом для лошадей.

Конюшня и другие сооружения расположены в общине Герцлаке в Нижней Саксонии.

Указано, что в ходе сотрудничества Специализированной антикоррупционной прокуратуры и компетентных органов Федеративной Республики Германия получены сведения о приобретении Онищенко через компанию-нерезидента "Остэксперт Лимитед" центра конного спорта "Gut Einhause".

Так, 29.08.2013 компания "Ostexpert Limited" приобрела 100% долей в уставном капитале обществ Johanna 198 Vermogensverwaltungs GmbH и Johanna 208 Vermogensverwaltungs GmbH, которые в дальнейшем были переименованы в Gut Einhaus Liegenschafts GmbH. На сегодняшний день только 11% уставного капитала Gut Einhaus Liegenschafts GmbH осталось в собственности "Ostexpert Limited".

17.10.2013 между владелицей центра конного спорта и компанией Gut Einhaus Liegenschafts GmbH заключен договор купли-продажи центра конного спорта со всеми жилыми зданиями и сооружениями за 19 миллионов евро. В то же время, оплата этого соглашения Gut Einhaus Liegenschafts GmbH производилась за счет денег, полученных от общества "Ostexpert Limited". Кроме того, 17.10.2013 между предыдущей владелицей и Ostexpert Limited заключен договор о покупке конюшни для лошадей за 2 миллиона евро.

Часть средств на выполнение вышеупомянутых сделок перечислена в период с 14.08.2014 по 23.03.2015.

Поэтому предполагается, что Онищенко использовал для покупки конюшни деньги, полученные от преступлений, в которых он обвиняется.

Компания "Ostexpert Limited" считается подконтрольной Онищенко. Что касается Gut Einhaus Liegenschafts GmbH, то данные компетентных органов Федеративной Республики Германия указывают на то, что только 11% уставного капитала принадлежат "Ostexpert Limited", однако ранее компания Онищенко была единственным акционером, 18.09.2019 89% акций были переуступлены. Дарья Вакулина была назначена единоличным руководителем, а Онищенко уволен. Вместе с тем учредителями в равных долях российского ООО "Юго-Западная промышленная компания" являются Онищенко и Вакулина, а последняя также является генеральным директором.

ООО "Юго-Западная промышленная компания" включено в российский реестр компаний в феврале 2021 года и специализируется, в том числе, на разведении лошадей. Онищенко фигурирует в регистрационных документах как гражданин РФ.

Высший антикоррупционный суд считает, что имущество, оформленное на немецкую компанию, может подлежать специальной конфискации по делу Онищенко, поэтому согласился наложить арест.

Напомним: В мае 2020 года суд Германии отказал в экстрадиции бывшего депутата Верховной Рады Украины Александра Онищенко. В пояснении к определению отмечалось, что "существует значительная вероятность" того, что в случае экстрадиции Онищенко "не будут соблюдены минимальные стандарты международного права по условиям содержания в тюрьмах", в том числе и Европейской конвенции по правам человека. А потому экстрадиция Онищенко недопустима.

По версии НАБУ, Александр Онищенко является учредителем и руководителем преступной организации, участники которой в период с января 2013 по июнь 2016 года осуществили хищение средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с компанией "Укргазвыдобування".

По предварительной информации, детективы установили причастность к участию в "газовой схеме" 29 человек.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Онищенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Все новости...
Онищенко
УП нашла беглого нардепа Онищенко в Куршевеле
Экс-депутат-беглец Онищенко получил гражданство Северной Македонии
Онищенко сообщил о смерти матери, которая была фигуранткой его "газового дела"
Последние новости
20:57
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
20:41
"Подтверждение тому, что делаю все правильно" – Олещук о розыске от российского МВД
20:25
Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
19:45
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
Все новости...
Реклама: