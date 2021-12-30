ВАКС арестовал конюшню Онищенко в Германии

Высший антикоррупционный суд арестовал конюшню и имущество в Германии, фактически владельцем которых считается подозреваемый в создании незаконной газовой схемы бывший народный депутат Александр Онищенко.

Источник: "Судебный репортер" со ссылкой на решение суда от 23 декабря

Детали: Арестованы корпоративные права компании Gut Einhaus Liegenschafts GmbH в размере доли 11% ее уставного капитала, принадлежащей компании "Ostexpert Limited".

Также суд арестовал имущество компании Gut Einhaus Liegenschafts GmbH, в частности, усадьбу "Gut Einhause", в том числе: 16 земельных участков, главную конюшню с составом конского снаряжения, офис скотовода, прачечную, кухню, два офисных помещения, техническое помещение, ванную комнату, 4 туалетные комнаты, манеж с орошенной песочной ареной, казино с кухней, помещение подключения и рабочий кабинет, помещение для кормления с охранными апартаментами и техникой/складом, включающее технику и водоснабжение, конюшню для молодняка лошадей, здание кузницы, сарай, помещения для содержания скота на пастбище с бетонным отрядом для лошадей.

Конюшня и другие сооружения расположены в общине Герцлаке в Нижней Саксонии.

Указано, что в ходе сотрудничества Специализированной антикоррупционной прокуратуры и компетентных органов Федеративной Республики Германия получены сведения о приобретении Онищенко через компанию-нерезидента "Остэксперт Лимитед" центра конного спорта "Gut Einhause".

Так, 29.08.2013 компания "Ostexpert Limited" приобрела 100% долей в уставном капитале обществ Johanna 198 Vermogensverwaltungs GmbH и Johanna 208 Vermogensverwaltungs GmbH, которые в дальнейшем были переименованы в Gut Einhaus Liegenschafts GmbH. На сегодняшний день только 11% уставного капитала Gut Einhaus Liegenschafts GmbH осталось в собственности "Ostexpert Limited".

17.10.2013 между владелицей центра конного спорта и компанией Gut Einhaus Liegenschafts GmbH заключен договор купли-продажи центра конного спорта со всеми жилыми зданиями и сооружениями за 19 миллионов евро. В то же время, оплата этого соглашения Gut Einhaus Liegenschafts GmbH производилась за счет денег, полученных от общества "Ostexpert Limited". Кроме того, 17.10.2013 между предыдущей владелицей и Ostexpert Limited заключен договор о покупке конюшни для лошадей за 2 миллиона евро.

Часть средств на выполнение вышеупомянутых сделок перечислена в период с 14.08.2014 по 23.03.2015.

Поэтому предполагается, что Онищенко использовал для покупки конюшни деньги, полученные от преступлений, в которых он обвиняется.

Компания "Ostexpert Limited" считается подконтрольной Онищенко. Что касается Gut Einhaus Liegenschafts GmbH, то данные компетентных органов Федеративной Республики Германия указывают на то, что только 11% уставного капитала принадлежат "Ostexpert Limited", однако ранее компания Онищенко была единственным акционером, 18.09.2019 89% акций были переуступлены. Дарья Вакулина была назначена единоличным руководителем, а Онищенко уволен. Вместе с тем учредителями в равных долях российского ООО "Юго-Западная промышленная компания" являются Онищенко и Вакулина, а последняя также является генеральным директором.

ООО "Юго-Западная промышленная компания" включено в российский реестр компаний в феврале 2021 года и специализируется, в том числе, на разведении лошадей. Онищенко фигурирует в регистрационных документах как гражданин РФ.

Высший антикоррупционный суд считает, что имущество, оформленное на немецкую компанию, может подлежать специальной конфискации по делу Онищенко, поэтому согласился наложить арест.

Напомним: В мае 2020 года суд Германии отказал в экстрадиции бывшего депутата Верховной Рады Украины Александра Онищенко. В пояснении к определению отмечалось, что "существует значительная вероятность" того, что в случае экстрадиции Онищенко "не будут соблюдены минимальные стандарты международного права по условиям содержания в тюрьмах", в том числе и Европейской конвенции по правам человека. А потому экстрадиция Онищенко недопустима.

По версии НАБУ, Александр Онищенко является учредителем и руководителем преступной организации, участники которой в период с января 2013 по июнь 2016 года осуществили хищение средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с компанией "Укргазвыдобування".

По предварительной информации, детективы установили причастность к участию в "газовой схеме" 29 человек.