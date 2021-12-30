Россия физически не готова к большому вторжению в Украину - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Россия физически не может сейчас совершить масштабное вторжение на территорию Украины.

Источник: брифинг Данилова

Прямая речь Данилова: "Мы на сегодняшний день не видим большой опасности от того, что происходит на наших границах. Если для определенной части западного общества это была новость, что у нас идет война, что у нас есть военная агрессия со стороны Российской федерации, то для нас с февраля 2014 это уже вещи, которые к большому сожалению, уже ежедневные.

Если говорить о больших увеличениях (войск – ред.), на которых настаивают некоторые СМИ за границей, то еще раз скажу, что мы этого не видим".

"На сегодняшний день угроз для открытой агрессии со стороны РФ мы с вами не видим… На сегодняшний день внутренняя дестабилизация в нашей стране – это вопрос номер один для РФ".

Детали: Позже Данилов также сказал, что пока нет оснований для введения чрезвычайного положения.

Прямая речь: "Ситуация контролируемая. Более того, это одна из информационных атак на территории нашего государства, когда нас начинают чем-то запугивать…

Наши специалисты говорят, что большее вторжение РФ не может сделать даже физически на территорию нашей страны. Потому что есть определенные расчеты, есть период подготовки, период времени, который они должны потратить".

Предыстория: