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В США сообщают о рекордном количестве госпитализированных детей из-за "омикрона"

Пятница, 31 декабря 2021, 00:51
фото: Getty Images

В Штатах штамм "омикрон" вызвал рекордную госпитализацию детей, преимущественно не вакцинированных.

Источник: The Associated Press со ссылкой на Центр контроля и профилактики заболеваний (CDC).

Дословно: "В течение недели с 22 по 28 декабря в больницы с коронавирусом поступали в среднем 378 детей в возрасте до 17 лет, что на 66% больше, чем на прошлой неделе".

Детали: Предыдущий максимум во время пандемии был зафиксирован в начале сентября, когда количество госпитализаций детей составило в среднем 342 в день.

Через два месяца после одобрения вакцинации для детей в возрасте от 5 до 11 лет около 14% полностью привиты, свидетельствуют данные CDC. Этот показатель выше среди подростков в возрасте от 12 до 17 лет и составляет около 53%.

Исследование CDC подтвердило, что серьезные побочные эффекты от вакцины Pfizer у детей в возрасте от 5 до 11 лет встречаются редко. Выводы сделаны после введения 8 миллионов доз подросткам.

Доктор Альберт Ко, профессор эпидемиологии и инфекционных заболеваний Йельской школы общественного здоровья, отметил, что низкий уровень вакцинации частично вопрос времени: детям младшего возраста вакцину одобрили только в ноябре, и многие из них только сейчас получают вторую дозу.

В общем, количество новых случаев COVID-19 у американцев всех возрастов стремительно возросло до самого высокого уровня за всю историю.

Тем не менее, есть признаки того, что "омикрон" вызывает более легкие последствия, чем предыдущие штаммы, и что комбинация вакцины и бустера защищает людей от худших последствий.

Напомним: Вариант коронавируса Omicron в начале декабря распространился примерно в трети штатов США, но штамм Delta преобладает в количестве случаев заражения COVID-19.

Большинство из 43 случаев варианта Omicron, обнаруженных в США, 11 декабря диагностировали у полностью вакцинированных лиц, а треть из них получила бустерную дозу.

В США зарегистрировали 512 553 новых случая коронавируса – это самое большое количество случаев, зарегистрированное с начала пандемии.

Темы: СШАОмикронкоронавирусдети
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