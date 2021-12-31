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Українського політв’язня етапували в Кемеровську область РФ – адвокат

П'ятниця, 31 грудня 2021, 04:45
Українського політв’язня етапували в Кемеровську область РФ – адвокат
Іван Яцкін, фото Гульнари Кадирової

Адвокат політв’язня Івана Яцкіна Микола Полозов повідомив, що його підзахисного етапували у м. Білово Кемеровської області Росії.

Джерело: Полозов у facebook

Пряма мова: "…стало відомо, що Іван Яцкін опинився в ВК-44 у м. Білово Кемеровської області".

Деталі: За словами Полозова, Яцкін зазнає систематичного тиску.

"Його вже поставили на профоблік як "схильного до втечі" лише через те, що має громадянство України", – зазначає адвокат.

Полозов повідомляє, що Яцкін "гостро потребує проведення щодо нього медичного обстеження стану його здоров'я після перенесеного голодування та надання йому медичної допомоги.

А також забезпечення гарантій безпеки".

Що передувало: Український політв’язень Іван Яцкін оголосив голодування як знак протесту проти умов його утримання в слідчому ізоляторі.

Передісторія: 

  • Окупаційний суд у Криму засудив у травні Яцкіна до 11 років колонії суворого режиму.
  • У жовтні 2019 року російські спецслужби затримали та таємно вивезли жителя Криму Яцкіна на територію Росії, звинувативши його в державній зраді. Сам політв’язень свою провину не визнає.

Українська правда

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Теми: політв'язніРосіяКримправа людини
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