Українського політв’язня етапували в Кемеровську область РФ – адвокат

Адвокат політв’язня Івана Яцкіна Микола Полозов повідомив, що його підзахисного етапували у м. Білово Кемеровської області Росії.

Джерело: Полозов у facebook

Пряма мова: "…стало відомо, що Іван Яцкін опинився в ВК-44 у м. Білово Кемеровської області".

Деталі: За словами Полозова, Яцкін зазнає систематичного тиску.

"Його вже поставили на профоблік як "схильного до втечі" лише через те, що має громадянство України", – зазначає адвокат.

Полозов повідомляє, що Яцкін "гостро потребує проведення щодо нього медичного обстеження стану його здоров'я після перенесеного голодування та надання йому медичної допомоги.

А також забезпечення гарантій безпеки".

Що передувало: Український політв’язень Іван Яцкін оголосив голодування як знак протесту проти умов його утримання в слідчому ізоляторі.

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