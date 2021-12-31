Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинского политзаключенного этапировали в Кемеровскую область РФ – адвокат

Пятница, 31 декабря 2021, 04:45
Украинского политзаключенного этапировали в Кемеровскую область РФ – адвокат
Иван Яцкин, фото Гульнары Кадыровой

Адвокат политзаключенного Ивана Яцкина Николай Полозов сообщил, что его подзащитный этапировал в г. Белово Кемеровской области России.

Источник: Полозов в facebook

Прямая речь: "…стало известно, что Иван Яцкин оказался в ИК-44 в г. Белово Кемеровской области".

Детали: По словам Полозова, Яцкин подвергается систематическому давлению.

"Его уже поставили на профучет как "склонный к побегу" только из-за того, что он имеет гражданство Украины", – отмечает адвокат.

Полозов сообщает, что Яцкин "остро нуждается в проведении в отношении него медицинского обследования  состояния его здоровья после перенесённой голодовку и оказания ему медицинской помощи.

А также обеспечения гарантий его безопасности".

Что было раньше: Украинский политзаключенный Иван Яцкин объявил голодовку в знак протеста против условий его содержания в следственном изоляторе.

Предыстория: 

  • Оккупационный суд в Крыму приговорил в мае Яцкина к 11 годам колонии строгого режима.
  • В октябре 2019 года российские спецслужбы задержали и тайно вывезли жителя Крыма Яцкина на территорию России, обвинив его в государственной измене. Сам политзаключенный свою вину не признает.

Украинская правда
Темы: политзаключенныеРосcияКрымправа человека
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Все новости...
политзаключенные
Освобожденный политзаключенный Захтей пожаловался на отсутствие помощи от власти
Политзаключенный Захтей выехал из России: был в неволе более 6 лет
Политзаключенных из Симферополя переводят в секретное СИЗО в Чонгаре на границе с Крымом
Последние новости
20:57
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
20:41
"Подтверждение тому, что делаю все правильно" – Олещук о розыске от российского МВД
20:25
Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
19:45
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
Все новости...
Реклама: