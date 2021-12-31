Украинского политзаключенного этапировали в Кемеровскую область РФ – адвокат
Адвокат политзаключенного Ивана Яцкина Николай Полозов сообщил, что его подзащитный этапировал в г. Белово Кемеровской области России.
Источник: Полозов в facebook
Прямая речь: "…стало известно, что Иван Яцкин оказался в ИК-44 в г. Белово Кемеровской области".
Детали: По словам Полозова, Яцкин подвергается систематическому давлению.
"Его уже поставили на профучет как "склонный к побегу" только из-за того, что он имеет гражданство Украины", – отмечает адвокат.
Полозов сообщает, что Яцкин "остро нуждается в проведении в отношении него медицинского обследования состояния его здоровья после перенесённой голодовку и оказания ему медицинской помощи.
А также обеспечения гарантий его безопасности".
Что было раньше: Украинский политзаключенный Иван Яцкин объявил голодовку в знак протеста против условий его содержания в следственном изоляторе.
Предыстория:
- Оккупационный суд в Крыму приговорил в мае Яцкина к 11 годам колонии строгого режима.
- В октябре 2019 года российские спецслужбы задержали и тайно вывезли жителя Крыма Яцкина на территорию России, обвинив его в государственной измене. Сам политзаключенный свою вину не признает.