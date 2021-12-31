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Украинского политзаключенного этапировали в Кемеровскую область РФ – адвокат

Пятница, 31 декабря 2021, 05:45
Иван Яцкин, фото Гульнары Кадыровой

Адвокат политзаключенного Ивана Яцкина Николай Полозов сообщил, что его подзащитный этапировал в г. Белово Кемеровской области России.

Источник: Полозов в facebook

Прямая речь: "…стало известно, что Иван Яцкин оказался в ИК-44 в г. Белово Кемеровской области".

Детали: По словам Полозова, Яцкин подвергается систематическому давлению.

"Его уже поставили на профучет как "склонный к побегу" только из-за того, что он имеет гражданство Украины", – отмечает адвокат.

Полозов сообщает, что Яцкин "остро нуждается в проведении в отношении него медицинского обследования  состояния его здоровья после перенесённой голодовку и оказания ему медицинской помощи.

А также обеспечения гарантий его безопасности".

Что было раньше: Украинский политзаключенный Иван Яцкин объявил голодовку в знак протеста против условий его содержания в следственном изоляторе.

Предыстория: 

  • Оккупационный суд в Крыму приговорил в мае Яцкина к 11 годам колонии строгого режима.
  • В октябре 2019 года российские спецслужбы задержали и тайно вывезли жителя Крыма Яцкина на территорию России, обвинив его в государственной измене. Сам политзаключенный свою вину не признает.

Украинская правда
Темы: политзаключенныеРосcияКрымправа человека
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