Украинского политзаключенного этапировали в Кемеровскую область РФ – адвокат

Адвокат политзаключенного Ивана Яцкина Николай Полозов сообщил, что его подзащитный этапировал в г. Белово Кемеровской области России.

Источник: Полозов в facebook

Прямая речь: "…стало известно, что Иван Яцкин оказался в ИК-44 в г. Белово Кемеровской области".

Детали: По словам Полозова, Яцкин подвергается систематическому давлению.

"Его уже поставили на профучет как "склонный к побегу" только из-за того, что он имеет гражданство Украины", – отмечает адвокат.

Полозов сообщает, что Яцкин "остро нуждается в проведении в отношении него медицинского обследования состояния его здоровья после перенесённой голодовку и оказания ему медицинской помощи.

А также обеспечения гарантий его безопасности".

Что было раньше: Украинский политзаключенный Иван Яцкин объявил голодовку в знак протеста против условий его содержания в следственном изоляторе.

Предыстория: