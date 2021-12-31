Азаров через ОАСК хоче зняти з себе санкції РНБО

Окружним адміністративним судом міста Києва зареєстровано позов до Служби безпеки України та Ради національної безпеки і оборони України від колишнього прем’єр-міністра Миколи Азарова.

Джерело: повідомлення ОАСК

Дослівно: "Серед вимог позову – визнати протиправною бездіяльність СБУ, яка, на думку позивача, полягає у невнесення до РНБО України пропозиції про скасування щодо нього санкцій та зобов’язати СБУ внести до РНБО України такі пропозиції шляхом виключення п.2 з Додатку 1 рішення РНБО України "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" від 19.03.2021р".

Деталі: Наразі ОАСК вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі.

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