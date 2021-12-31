Азаров через ОАСК хоче зняти з себе санкції РНБО
П'ятниця, 31 грудня 2021, 16:17
Окружним адміністративним судом міста Києва зареєстровано позов до Служби безпеки України та Ради національної безпеки і оборони України від колишнього прем’єр-міністра Миколи Азарова.
Джерело: повідомлення ОАСК
Дослівно: "Серед вимог позову – визнати протиправною бездіяльність СБУ, яка, на думку позивача, полягає у невнесення до РНБО України пропозиції про скасування щодо нього санкцій та зобов’язати СБУ внести до РНБО України такі пропозиції шляхом виключення п.2 з Додатку 1 рішення РНБО України "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" від 19.03.2021р".
Деталі: Наразі ОАСК вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі.
Передісторія:
- Напередодні ОАСК відкрив провадження за позовом колишнього президента Віктора Януковича до Верховної Ради у спорі щодо визнання факту його самоусунення від здійснення конституційних повноважень президента України у 2014 році.
- В грудні 2020 року Суд Європейського Союзу анулював рішення Ради ЄС про продовження санкцій проти колишнього українського прем’єр-міністра Миколи Азарова у 2019 році.
- Як відомо, Азаров вже не перебуває у санкційному списку ЄС. Євросоюз виключив його із "чорного списку" в березні 2020 року.
- 19 березня 2021 року РНБО України запровадила максимальний обсяг санкцій проти низки колишніх українських політиків і силовиків, які в переважній своїй більшості тепер мають громадянство Росії — серед них був також Азров.
Українська правда