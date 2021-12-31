Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Азаров через ОАСК хоче зняти з себе санкції РНБО

П'ятниця, 31 грудня 2021, 15:17
Азаров через ОАСК хоче зняти з себе санкції РНБО
Фото: by Carl Court - WPA Pool/Getty Images

Окружним адміністративним судом міста Києва зареєстровано позов до Служби безпеки України та Ради національної безпеки і оборони України від колишнього прем’єр-міністра Миколи Азарова.

Джерело: повідомлення ОАСК

Дослівно: "Серед вимог позову – визнати протиправною бездіяльність СБУ, яка, на думку позивача, полягає у невнесення до РНБО України пропозиції про скасування щодо нього санкцій та зобов’язати СБУ внести до РНБО України такі пропозиції шляхом виключення п.2 з Додатку 1 рішення РНБО України "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" від 19.03.2021р".

Деталі: Наразі ОАСК вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі.

Передісторія:

  • Напередодні ОАСК відкрив провадження за позовом колишнього президента Віктора Януковича до Верховної Ради у спорі щодо визнання факту його самоусунення від здійснення конституційних повноважень президента України у 2014 році.
  • В грудні 2020 року Суд Європейського Союзу анулював рішення Ради ЄС про продовження санкцій проти колишнього українського прем’єр-міністра Миколи Азарова у 2019 році.
  • Як відомо, Азаров вже не перебуває у санкційному списку ЄС. Євросоюз виключив його із "чорного списку" в березні 2020 року.
  • 19 березня 2021 року РНБО України запровадила максимальний обсяг санкцій проти низки колишніх українських політиків і силовиків, які в переважній своїй більшості тепер мають громадянство Росії — серед них був також Азров.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: АзаровОАСКсанкціїРНБОсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Азаров
"Харківські угоди": розслідування держзради Януковича та Азарова завершено
З Академії наук вигнали вчених з РФ та Азарова
Суд дозволив спецрозслідування щодо Азарова за "Харківські угоди"
Останні новини
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
Усі новини...
Реклама: