Азаров через ОАСК хочет снять с себя санкции СНБО
Пятница, 31 декабря 2021, 16:17
Окружным административным судом города Киева зарегистрирован иск к Службе безопасности Украины и Совету национальной безопасности и обороны Украины от бывшего премьер-министра Николая Азарова.
Источник: сообщение ОАСК
Дословно: "Среди требований иска – признать противоправным бездействие СБУ, которое, по мнению истца, заключается в невнесении в СНБО Украины предложения об отмене в отношении него санкций и обязать СБУ внести в СНБО Украины такие предложения путем исключения п.2 из Приложения 1 решения СНБО Украины "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" от 19.03.2021г".
Детали: ОАСК пока решает вопрос открытия производства по административному делу.
Предыстория:
- Накануне ОАСК открыл производство по иску бывшего президента Виктора Януковича к Верховной Раде по спору о признании факта его самоустранения от осуществления конституционных полномочий президента Украины в 2014 году.
- В декабре 2020 года Суд Европейского Союза аннулировал решение Совета ЕС о продлении санкций против бывшего украинского премьер-министра Николая Азарова в 2019 году.
- Как известно, Азаров уже не состоит в санкционном списке ЕС. Евросоюз исключил его из "черного списка" в марте 2020 года.
- 19 марта 2021 года СНБО Украины ввел максимальный объем санкций против ряда бывших украинских политиков и силовиков, которые в подавляющем большинстве теперь имеют гражданство России — среди них был также Азров.
Украинская правда