Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Туреччині прокоментували постачання "Байрактарів" Україні

Понеділок, 6 грудня 2021, 13:07
У Туреччині прокоментували постачання Байрактарів Україні
ТУРЕЦЬКИЙ БПЛА BAYRAKTAR НА ТУРЕЦЬКІЙ БАЗІ НА КІПРІ 16 ГРУДНЯ 2019 РОКУ. ФОТО: GETTY IMAGES

У турецькому уряді заявили, що наявні домовленості про постачання Україні бойових дронів "Байрактарів" не пов’язані з безпековою ситуацією в регіоні.

Джерело: очільник Директорату оборонної промисловості Турецької Республіки Ісмаїл Демір у коментарі виданню Hürriyet

Пряма мова: "Постачання турецьким урядом бойових дронів Україні не пов’язані зі збільшенням напруги в регіоні.

Наразі ми не продаємо дрони, мовляв, через те, що в регіоні напружена безпекова ситуація. Це був процес. Дві країни підписали домовленості задовго до цього. В Україні були певні виробничі та інвестиційні проєкти. Це хід виконання проєкту. Некоректно говорити, що Туреччина надсилає Україні бойові дрони через зростання напруги".

Довідково: "Байрактар ТБ2" (Bayraktar) – турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту. Розробка і виробництво компанії "Байкар Макина".

Передісторія: 

  • 3 грудня американське видання Bloomberg повідомило, що Туреччина таємно передасть Україні найближчим часом ще щонайменше 20 таких бойових дронів.
  • У телефонній розмові 3 грудня президент Росії Владімір Путін поскаржився президенту Туреччини, що Україна застосовує "Байрактари" в зоні проведення операції Об’єднаних сил. На думку Путіна, такі дії грубо порушують Мінські угоди 2015 року.
  • 26 жовтня 2021 року за наказом Головнокомандувача Збройних Сил генерал-лейтенанта Валерія Залужного в районі проведення операції Об'єднаних сил вперше відбулося бойове застосування розвідувально-ударного безпілотного комплексу "Байрактар". Українські військові відповіли на порушення режиму припинення вогню з боку російських військ, які гатили із гаубичних гармат, заборонених Мінськими угодами. Тоді члени "Нормандської четвірки" Франція та Німеччина висловили невдоволення через застосування Україною турецьких безпілотників.
  • На початку листопада начальник Генерального штабу сказав, що Україна нарощуватиме використання безпілотників "Байрактар" у зоні проведення ООС. На початку грудня в Генштабі повідомляли, що турецькі безпілотні апарати "доводять ворога до паніки".
  • Постачання до України турецьких безпілотників погодили ще взимку 2019 року, відтак вона триває понині. На початку листопада посол України в Туреччині прокоментував, що український уряд планує локалізувати виробництво "Байрактарів".

Українська правда, виправлено

"Українська правда" у Threads

Теми: байрактарТуреччинаУкраїназброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
байрактар
Туреччина видала ліцензії на виробництво в Україні дронів Bayraktar та Akinci
Компанія Baykar подарувала ЗСУ два безпілотники Bayraktar
"Народні байрактари": опубліковано відео роботи дронів по танках Росії
Останні новини
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
Усі новини...
Реклама: