У Туреччині прокоментували постачання "Байрактарів" Україні
У турецькому уряді заявили, що наявні домовленості про постачання Україні бойових дронів "Байрактарів" не пов’язані з безпековою ситуацією в регіоні.
Джерело: очільник Директорату оборонної промисловості Турецької Республіки Ісмаїл Демір у коментарі виданню Hürriyet
Пряма мова: "Постачання турецьким урядом бойових дронів Україні не пов’язані зі збільшенням напруги в регіоні.
Наразі ми не продаємо дрони, мовляв, через те, що в регіоні напружена безпекова ситуація. Це був процес. Дві країни підписали домовленості задовго до цього. В Україні були певні виробничі та інвестиційні проєкти. Це хід виконання проєкту. Некоректно говорити, що Туреччина надсилає Україні бойові дрони через зростання напруги".
Довідково: "Байрактар ТБ2" (Bayraktar) – турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту. Розробка і виробництво компанії "Байкар Макина".
Передісторія:
- 3 грудня американське видання Bloomberg повідомило, що Туреччина таємно передасть Україні найближчим часом ще щонайменше 20 таких бойових дронів.
- У телефонній розмові 3 грудня президент Росії Владімір Путін поскаржився президенту Туреччини, що Україна застосовує "Байрактари" в зоні проведення операції Об’єднаних сил. На думку Путіна, такі дії грубо порушують Мінські угоди 2015 року.
- 26 жовтня 2021 року за наказом Головнокомандувача Збройних Сил генерал-лейтенанта Валерія Залужного в районі проведення операції Об'єднаних сил вперше відбулося бойове застосування розвідувально-ударного безпілотного комплексу "Байрактар". Українські військові відповіли на порушення режиму припинення вогню з боку російських військ, які гатили із гаубичних гармат, заборонених Мінськими угодами. Тоді члени "Нормандської четвірки" Франція та Німеччина висловили невдоволення через застосування Україною турецьких безпілотників.
- На початку листопада начальник Генерального штабу сказав, що Україна нарощуватиме використання безпілотників "Байрактар" у зоні проведення ООС. На початку грудня в Генштабі повідомляли, що турецькі безпілотні апарати "доводять ворога до паніки".
- Постачання до України турецьких безпілотників погодили ще взимку 2019 року, відтак вона триває понині. На початку листопада посол України в Туреччині прокоментував, що український уряд планує локалізувати виробництво "Байрактарів".