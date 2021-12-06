Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Туреччині прокоментували постачання "Байрактарів" Україні

Понеділок, 6 грудня 2021, 14:07
ТУРЕЦЬКИЙ БПЛА BAYRAKTAR НА ТУРЕЦЬКІЙ БАЗІ НА КІПРІ 16 ГРУДНЯ 2019 РОКУ. ФОТО: GETTY IMAGES

У турецькому уряді заявили, що наявні домовленості про постачання Україні бойових дронів "Байрактарів" не пов’язані з безпековою ситуацією в регіоні.

Джерело: очільник Директорату оборонної промисловості Турецької Республіки Ісмаїл Демір у коментарі виданню Hürriyet

Пряма мова: "Постачання турецьким урядом бойових дронів Україні не пов’язані зі збільшенням напруги в регіоні.

Наразі ми не продаємо дрони, мовляв, через те, що в регіоні напружена безпекова ситуація. Це був процес. Дві країни підписали домовленості задовго до цього. В Україні були певні виробничі та інвестиційні проєкти. Це хід виконання проєкту. Некоректно говорити, що Туреччина надсилає Україні бойові дрони через зростання напруги".

Довідково: "Байрактар ТБ2" (Bayraktar) – турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту. Розробка і виробництво компанії "Байкар Макина".

Передісторія: 

  • 3 грудня американське видання Bloomberg повідомило, що Туреччина таємно передасть Україні найближчим часом ще щонайменше 20 таких бойових дронів.
  • У телефонній розмові 3 грудня президент Росії Владімір Путін поскаржився президенту Туреччини, що Україна застосовує "Байрактари" в зоні проведення операції Об’єднаних сил. На думку Путіна, такі дії грубо порушують Мінські угоди 2015 року.
  • 26 жовтня 2021 року за наказом Головнокомандувача Збройних Сил генерал-лейтенанта Валерія Залужного в районі проведення операції Об'єднаних сил вперше відбулося бойове застосування розвідувально-ударного безпілотного комплексу "Байрактар". Українські військові відповіли на порушення режиму припинення вогню з боку російських військ, які гатили із гаубичних гармат, заборонених Мінськими угодами. Тоді члени "Нормандської четвірки" Франція та Німеччина висловили невдоволення через застосування Україною турецьких безпілотників.
  • На початку листопада начальник Генерального штабу сказав, що Україна нарощуватиме використання безпілотників "Байрактар" у зоні проведення ООС. На початку грудня в Генштабі повідомляли, що турецькі безпілотні апарати "доводять ворога до паніки".
  • Постачання до України турецьких безпілотників погодили ще взимку 2019 року, відтак вона триває понині. На початку листопада посол України в Туреччині прокоментував, що український уряд планує локалізувати виробництво "Байрактарів".

Українська правда, виправлено
Теми: байрактарТуреччинаУкраїназброя


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоКоломойський облаштував в Україні криптоферму і отримує дешеву електроенергію – "Схеми"

США вирішили стати активним учасником перемовин щодо миру на Донбасі – Єрмак

"Побачили загрозу в пошуковому судні": Резніков відповів на звинувачення ФСБ

Зеленський прокоментував розмову з Байденом

Зеленський та Байден розмовляли півтори години: обговорювали Путіна та реформи

ФСБ заявляє, що український корабель рухається до Керченської протоки і "загрожує мореплаванню"

Усі новини...
байрактар
Туреччина передасть Україні не менше 20 "Байрактарів" найближчим часом – Bloomberg
Путін обговорив з Ердоганом ситуацію в Україні, поскаржився на Байрактари
"Байрактари" постійно працюють на Донбасі, довели ворога до паніки – штаб
Останні новини
06:27
Польща – у трійці світових лідерів за добовою смертністю від Covid
05:58
Бойовики на Донбасі відкрили вогонь по безпілотниках ОБСЄ
05:12
Росія завела "Мінськ" і "Норманді" у безвихідь – ЄС
04:17
оновленоУ Мексиці перекинулася вантажівка з мігрантами, 53 загиблих
03:52
США не вмовляють Україну на часткову автономію Донбасу – Білий дім
02:56
Європа і США повинні гарантувати Україні безпеку – Макрон
01:58
Білий дім про розмову Байдена з Зеленським: Жодних рішень щодо України без України
01:18
Росія відкинула пропозицію України про припинення вогню – ТКГ
00:48
відеоКоломойський облаштував в Україні криптоферму і отримує дешеву електроенергію – "Схеми"
23:55
США вирішили стати активним учасником перемовин щодо миру на Донбасі – Єрмак
Усі новини...