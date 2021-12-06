У Туреччині прокоментували постачання "Байрактарів" Україні

ТУРЕЦЬКИЙ БПЛА BAYRAKTAR НА ТУРЕЦЬКІЙ БАЗІ НА КІПРІ 16 ГРУДНЯ 2019 РОКУ. ФОТО: GETTY IMAGES

У турецькому уряді заявили, що наявні домовленості про постачання Україні бойових дронів "Байрактарів" не пов’язані з безпековою ситуацією в регіоні.

Джерело: очільник Директорату оборонної промисловості Турецької Республіки Ісмаїл Демір у коментарі виданню Hürriyet

Пряма мова: "Постачання турецьким урядом бойових дронів Україні не пов’язані зі збільшенням напруги в регіоні.

Наразі ми не продаємо дрони, мовляв, через те, що в регіоні напружена безпекова ситуація. Це був процес. Дві країни підписали домовленості задовго до цього. В Україні були певні виробничі та інвестиційні проєкти. Це хід виконання проєкту. Некоректно говорити, що Туреччина надсилає Україні бойові дрони через зростання напруги".

Довідково: "Байрактар ТБ2" (Bayraktar) – турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту. Розробка і виробництво компанії "Байкар Макина".

Передісторія: