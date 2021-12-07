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Чаус заявляє, що втратив слух – засідання суду перенесли

Вівторок, 7 грудня 2021, 18:31
суд Чауса, фото: цпк

У Вищому антикорупційному суді 7 грудня мало відбутись засідання у справі екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса, якого звинувачують в отриманні хабаря у розмірі $150 тисяч. Засідання перенесли на тиждень нібито через те, що Чаус втратив слух.

Джерело: один з адвокатів Чауса Юрій Денисенко, якого цитує "Суспільне", ЦПК

Пряма мова Денисенка: "Просимо оголосити перерву, щоб мій підзахисний відвідав ЛОР інститут, де йому зробили би аудіометрію, бо він нічого не чує. Його треба діагностувати і призначити лікування.

Ми вчора зібрались в офісі для роботи, він голосно говорив сам себе не чув. Треба, щоб аудіометрія визначила чи потрібне йому терапевтичне чи хірургічне втручання".

Деталі: У відповідь прокурор зазначила, що питання зі слухом Чауса тягнеться ще з досудового розслідування, тому не факт, що за два тижні вдасться щось вирішити. Прокурор наголосила, що може говорити повільно та голосно, щоб обвинувачений усе чув.

В результаті судді вирішили частково задовольнити прохання захисту і відкласти засідання на тиждень.

ЦПК зазначає, що 7 грудня також мало відбутися підготовче засідання в справі екскерівника "Укрбуду" Максима Микитася. Слухання теж відклали, оскільки до суду не прийшов його адвокат Артур Габрієлян (адвокат повідомив "Українській правді", що не прийшов за станом здоров'я). Наступне засідання призначили на січень 2022 року.

Знати більше: Історія судді Чауса від юристів Коломойського, крізь ''смотрящіх'' Порошенка і до спецслужб Зеленського

Передісторія:

Теми: ЧаусАнтикорупційна прокуратурасуд


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