Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Чауса відправили під цілодобовий домашній арешт

Середа, 4 серпня 2021, 23:15
Чауса відправили під цілодобовий домашній арешт
Фото із ТГ Андрія Цаплієнка

Колишнього суддю Дніпровського суду столиці Миколу Чауса, якого підозрюють у хабарництві, відправили під цілодобовий домашній арешт із зобов'язанням носити електронний браслет. 

Джерело: коментар речника ВАКС Олесі Чемерис для УП 

Деталі: Таким чином суддя Володимир Воронько не задовольнив клопотання детектива НАБУ. Той просив призначити Чаусу тримання під вартою. 

Перебувати колишній суддя має за місцем прописки.

Засідання щодо обрання запобіжного заходу було закритим. Відповідне клопотання подали слідчі СБУ, його ж підтримала прокуратура та детектив НАБУ. 

Одразу після початку засідання захист Чауса клопотав про відвід судді. Але слідчий суддя, який розглядав це клопотання, відмовив у відводі. 

Після того Воронько продовжив засідання. 

Що передувало: НАБУ повідомило, що його детективи затримали колишнього суддю Миколу Чауса у лікарні "Феофанія" і вручили йому клопотання про обрання запобіжного заходу. Згодом Чауса привезли до ізолятора СБУ

Читайте також: Викрадення судді Чауса. Між Порошенком і Зеленським

Довідково: НАБУ з 2016 року розслідує кримінальне провадження за фактом вимагання та одержання великого хабаря суддею Дніпровського суду Києва Миколою Чаусом. Щодо нього у 2017 році суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Проте тоді Чаус переховувався у Молдові, де просив політичного притулку. Після того, як Молдова відмовила йому у наданні притулку, екссуддю мали повернути до України. Проте незабаром його викрали з Молдови. Причетність до вивезення Чауса до України закидали українським правоохоронцям. 

Передісторія:

  • 30 липня стало відомо, що екссуддю Чауса, якого в квітні 2021 року викрали невідомі, виявили у селі Мазурівка на Вінниччині.
  • Пізніше стало відомо, що Чаус перебуває в СБУ. У НАБУ закликали передати підозрюваного детективам, оскільки саме вони розслідують справу щодо екссуді і розшукують його.
  • Тоді ж з'явилися фото та відео співробітників НАБУ біля будівлі СБУ. Антикорупційне бюро також оприлюднило відео, на якому вони намагаються зупинити автомобіль СБУ з Чаусом. Проте забрати його з СБУ так і не вдалось. 
  • Справу щодо викрадення Чауса, де він є потерпілим, розслідує СБУ. Начебто через це він і перебував в Службі безпеки після того, як його знайшли. В Офісі генпрокурора заявили, що працюють над тим, щоб НАБУ та СБУ могли розслідувати справи за участі Чауса, оскільки вони мають різну підслідність. 

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ЧаусАнтикорупційний суд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
Чаус
Колишнього суддю Чауса засуджено до 10 років позбавлення волі 
На Чернігівщині починають відновлювати критичну інфраструктуру – ОВА
Суддю Чауса вивозив депутат Порошенка, до того з ним контактував заступник голови ОПУ Зеленського – офіційні допити
Останні новини
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
Усі новини...
Реклама: