Чауса відправили під цілодобовий домашній арешт

Колишнього суддю Дніпровського суду столиці Миколу Чауса, якого підозрюють у хабарництві, відправили під цілодобовий домашній арешт із зобов'язанням носити електронний браслет.

Джерело: коментар речника ВАКС Олесі Чемерис для УП

Деталі: Таким чином суддя Володимир Воронько не задовольнив клопотання детектива НАБУ. Той просив призначити Чаусу тримання під вартою.

Перебувати колишній суддя має за місцем прописки.

Засідання щодо обрання запобіжного заходу було закритим. Відповідне клопотання подали слідчі СБУ, його ж підтримала прокуратура та детектив НАБУ.

Одразу після початку засідання захист Чауса клопотав про відвід судді. Але слідчий суддя, який розглядав це клопотання, відмовив у відводі.

Після того Воронько продовжив засідання.

Що передувало: НАБУ повідомило, що його детективи затримали колишнього суддю Миколу Чауса у лікарні "Феофанія" і вручили йому клопотання про обрання запобіжного заходу. Згодом Чауса привезли до ізолятора СБУ.

Читайте також: Викрадення судді Чауса. Між Порошенком і Зеленським

Довідково: НАБУ з 2016 року розслідує кримінальне провадження за фактом вимагання та одержання великого хабаря суддею Дніпровського суду Києва Миколою Чаусом. Щодо нього у 2017 році суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Проте тоді Чаус переховувався у Молдові, де просив політичного притулку. Після того, як Молдова відмовила йому у наданні притулку, екссуддю мали повернути до України. Проте незабаром його викрали з Молдови. Причетність до вивезення Чауса до України закидали українським правоохоронцям.

Передісторія: