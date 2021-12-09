День народження на держдачі: журналісти з’ясували, хто приїжджав вітати Єрмака
У день народження глави Офісу президента Андрія Єрмака до державної резиденції "Синьогора" привітати його приїжджали австрійський бізнесмен Карл Контрус та бізнес-партнер олігарха Ігоря Коломойського, співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндич з родиною та інші гості.
Джерело: розслідування "Української правди" Святкування в Синьогорі, якого "не було". Про яких гостей ювілею не розповіли Єрмак і Зеленський?
Деталі: За даними журналістів, у день народження Єрмака з Австрії до Івано-Франківська приватним бортом прилетів громадянин Австрії, співвласник дніпропетровського заводу "Трансмаш" Карл Контрус. В Україні бізнес Контруса отримує державні замовлення та ремонтує українську залізницю, а в Росії його компанії ремонтують російську залізницю.
Також повідомляється, що в день народження Єрмака з Києва до Івано-Франківська прилетів літак, який належить структурам Ігоря Коломойського. На його борту був бізнес-партнер Коломойського, співвласник студії "Квартал-95" товариш президента та глави його офісу Тімур Міндич з родиною.
Журналісти УП направили запит до Офісу президента, у якому запитали, чи були Контрус і Міндич на святкуванні ювілею Єрмака у державній резиденції "Синьогора", але в ОПУ такі питання назвали некоректними і заявили, що вже вичерпно прокоментували цю тему.
Передісторія:
- 24 листопада "Українська правда" оприлюднила матеріал про те, що президент Володимир Зеленський та глава його офісу Андрій Єрмак святкували день народження останнього на державній дачі. Гостей до резиденції "Синьогора" в Карпатах доставляли за допомогою гелікоптерів ДСНС.
- За джерелами "Української правди", серед гостей на святі були заступник керівника Офісу Олег Татаров, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов та співвласник студії "Квартал-95" і близький товариш олігарха Ігоря Коломойського Тімур Міндіч.
- Офіс президента спершу заперечував перебування президента на території резиденції ввечері в неділю 21 листопада, а також транспортування сторонніх осіб державними гвинтокрилами.
- Сам Єрмак і в пості, і при зустрічі з журналістом Ткачем не прояснив, де він перебував увечері в свій день народження 21 листопада.