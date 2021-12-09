День народження на держдачі: журналісти з’ясували, хто приїжджав вітати Єрмака

У день народження глави Офісу президента Андрія Єрмака до державної резиденції "Синьогора" привітати його приїжджали австрійський бізнесмен Карл Контрус та бізнес-партнер олігарха Ігоря Коломойського, співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндич з родиною та інші гості.

Джерело: розслідування "Української правди" Святкування в Синьогорі, якого "не було". Про яких гостей ювілею не розповіли Єрмак і Зеленський?

Деталі: За даними журналістів, у день народження Єрмака з Австрії до Івано-Франківська приватним бортом прилетів громадянин Австрії, співвласник дніпропетровського заводу "Трансмаш" Карл Контрус. В Україні бізнес Контруса отримує державні замовлення та ремонтує українську залізницю, а в Росії його компанії ремонтують російську залізницю.

Також повідомляється, що в день народження Єрмака з Києва до Івано-Франківська прилетів літак, який належить структурам Ігоря Коломойського. На його борту був бізнес-партнер Коломойського, співвласник студії "Квартал-95" товариш президента та глави його офісу Тімур Міндич з родиною.

Журналісти УП направили запит до Офісу президента, у якому запитали, чи були Контрус і Міндич на святкуванні ювілею Єрмака у державній резиденції "Синьогора", але в ОПУ такі питання назвали некоректними і заявили, що вже вичерпно прокоментували цю тему.

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