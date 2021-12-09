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День народження на держдачі: журналісти з’ясували, хто приїжджав вітати Єрмака

Четвер, 9 грудня 2021, 11:58
Фото ОПУ

У день народження глави Офісу президента Андрія Єрмака до державної резиденції "Синьогора" привітати його приїжджали австрійський бізнесмен Карл Контрус та бізнес-партнер олігарха Ігоря Коломойського, співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндич з родиною та інші гості.

Джерело: розслідування "Української правди" Святкування в Синьогорі, якого "не було". Про яких гостей ювілею не розповіли Єрмак і Зеленський?

Деталі: За даними журналістів, у день народження Єрмака з Австрії до Івано-Франківська приватним бортом прилетів громадянин Австрії, співвласник дніпропетровського заводу "Трансмаш" Карл Контрус. В Україні бізнес Контруса отримує державні замовлення та ремонтує українську залізницю, а в Росії його компанії ремонтують російську залізницю.

Також повідомляється, що в день народження Єрмака з Києва до Івано-Франківська прилетів літак, який належить структурам Ігоря Коломойського. На його борту був бізнес-партнер Коломойського, співвласник студії "Квартал-95" товариш президента та глави його офісу Тімур Міндич з родиною.

Журналісти УП направили запит до Офісу президента, у якому запитали, чи були Контрус і Міндич на святкуванні ювілею Єрмака у державній резиденції "Синьогора", але в ОПУ такі питання назвали некоректними і заявили, що вже вичерпно прокоментували цю тему.

Передісторія:

  • 24 листопада "Українська правда" оприлюднила матеріал про те, що президент Володимир Зеленський та глава його офісу Андрій Єрмак святкували день народження останнього на державній дачі. Гостей до резиденції "Синьогора" в Карпатах доставляли за допомогою гелікоптерів ДСНС.
  • За джерелами "Української правди", серед гостей на святі були заступник керівника Офісу Олег Татаров, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов та співвласник студії "Квартал-95" і близький товариш олігарха Ігоря Коломойського Тімур Міндіч.
  • Офіс президента спершу заперечував перебування президента на території резиденції ввечері в неділю 21 листопада, а також транспортування сторонніх осіб державними гвинтокрилами.
  • Сам Єрмак і в пості, і при зустрічі з журналістом Ткачем не прояснив, де він перебував увечері в свій день народження 21 листопада.

Українська правда
Теми: ЗеленськийАндрій Єрмакдерждачі


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